Luis Pérez es un jugador mexicoamericano que bien podría tener oportunidad de rifarse en la temporada 2024 de la NFL. Nada menos firmó con Los Angeles Chargers y será suplente de Justin Herbet, pues juega como QB.

Luis Pérez llega a Chargers / Foto: Getty Images

Luis Pérez es fichado por Los Angeles Chargers de la NFL

Los Chargers dieron a conocer la llegada de Luis Pérez por medio de un breve mensaje en redes, y luego compartieron un comunicado más en forma para dar el anuncio.

Chargers serán el cuarto equipo de la NFL donde Luis Pérez tendrá oportunidad de mostrarse.

Luis Pérez llega a Chargers de NFL / Foto: @TheUFL

¿Quién es Luis Pérez, jugador mexicoamericano que llega a los Chargers?

Luis Pérez nació en San Diego, California, pero es de origen mexicano por sus padres. Tiene 29 años, estudió en Otay Ranch High y empezó a jugar futbol americano colegial desde 2013 en Southwestern College.

En 2015 llegó a Texas A&M-Commerce, donde jugó 28 partidos e impuso récord de pases completos con 665, de yardas por pase con 8 mil 325, y de pases de touchdown con 78.

Fue elegido Jugador del Año de la División II de Harlon Hill en 2017, además de ser seleccionado para el primer equipo All-America tras ganar el Campeonato Nacional de la División II de la NCAA.

Luis Pérez llega a Chargers / Foto: @PeresLuizQB

Chargers, cuarto equipo de NFL en la trayectoria de Luis Pérez

Pese a esos números, Luis Pérez no fue elegido en el Draft de la NFL en 2018, pero llegó a los Rams como agente libre. Lamentablemente nos lo cortaron tras la pretemporada. En 2019 entrenó con Philadelphia Eagles y con los Detroit Lions. Volvió a intentarlo con Rams en 2022, pero tampoco se quedó en el roster.

Luis Pérez llega a Chargers / Foto: Getty Images

Eso sí, Luis Pérez se ha mantenido jugando futbol americano en diferentes ligas y equipos. Pasó por Birmingham Iron de la Alliance of American Football, los Jousters de la Spring League, así como Los Angeles Wildcats, New York Guardians y New Jersey Generals de la XFL.

Antes de llegar a la NFL con Chargers, Luis Pérez jugó finalmente con los Arlington Renegades, equipo con el que fue campeón en 2023, y con el que dejó números espectaculares en 2024. Fue líder en pases completos, yardas por aire y pases de touchdown.

¿Qué tanta oportunidad tiene Luis Pérez de ser QB Titular con los Chargers?

Vamos a ser honestos: Se antoja difícil que Luis Pérez pueda tomar los controles de los Chargers pese a la lesión de Justin Herbert.

Luis Pérez llega a la NFL con Chargers / Foto: Getty

Easton Stick pinta para ser la primera opción del equipo de Los Ángeles luego de cerrar la temporada 2023 como titular; también tienen a Max Duggan, proveniente de TCU y subcampeón de la NCAA, además de Casey Bauman, titular en las últimas dos temporadas con la Universidad de Augustana y cinco años menor que Luis Pérez.

