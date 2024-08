Lo que necesitas saber: Más de mil millones de euros se han gastado con Todd Boehly

Chelsea es uno de los equipos más criticados de la Premier League por varias razones. La primera, porque los resultados basado en el gasto de dinero, no corresponde… en otras palabras, son un fracaso total.

La segunda razón, por el tamaño de su plantilla. Siguen comprando muchos jugadores y no venden a tantos, por lo que el equipo actual tiene más de 40 futbolistas.

Y eso quitando a algunos canteranos que pueden formar parte del primer equipo, sino a jugadores que ya vuelven de préstamos, nuevos fichajes y hasta algunos que ya no quieren, pero hacen montón.

De los Wolves a los Blues – Foto: Captura de pantalla

Enzo Maresca y los 15 jugadores descartados para el primer equipo del Chelsea

El técnico italiano tomó las riendas del Chelsea antes de la temporada 2024-2025, tiempo ideal como para darle forma al proyecto que tiene Enzo Maresca con los Blues.

Peeeeeeeeeeero, para arrancar la nueva temporada de la Premier League, tuvo que dejar a unos cuantos futbolistas fuera del primer equipo y es un mensaje claro, no cuenta con ellos, además de que les buscan acomodo.

No enumeraremos los 15, porque algunos no son tan relevantes como otros, pero detallaremos esos jugadores que son crack y no encuentran lugar en el Chelsea de Enzo Maresca.

Difícil situación del italiano con más de 40 hombres en su plantilla – Foto: Getty Images

Kepa Arrizabalaga, portero

El portero más caro en la historia del futbol, eso hizo el Chelsea cuando fichó al español. Unos cuantos años después, no funcionó y ya prefieren deshacerse de él.

Lo mandaron a préstamo al Real Madrid por la lesión de Courtois, pero ni con los merengues logró ser titular. Volvió al Chelsea, obligado por su contrato, pero no tiene chance de buscar ni una oportunidad.

Del portero más caro a no querer ni verlo – Foto: Getty Images

Trevor Chalobah, defensa

En algún momento, uno de los defensas más importantes para el Chelsea, solo que no bajo las órdenes de Enzo Maresca. Con el italiano está borrado y parece no hay vuelta atrás.

Se busca una salida para el defensor y equipos interesados no faltan, así que, puede que sea una de las salidas más fáciles para los Blues en este mercado de fichajes.

Descartado en la actualidad del Chelsea – Foto: Getty Images

Conor Gallagher, mediocampista

Ya tiene un pie y medio fuera del Chelsea, de hecho, ya hasta se encontraba en Madrid para firmar con el Atleti, pero por una u otra razón, el fichaje no se ha concretado.

Tuvo que volver en lo que clubes, representantes y jugador se ponen de acuerdo con la transacción, pero es claro que Enzo Maresca no lo quiere y no cuenta con él.

Conor Gallagher está más fuera que adentro – Foto: Getty Images

Armando Broja, delantero

La mala suerte tocó a su puerta hace unas temporadas atrás, porque cuando pintaba para ser el delantero titular del Chelsea, una lesión acabó con esas esperanzas.

Otros jugadores le ganaron el lugar y la campaña pasada fue la Fulham a préstamo, pero no encontró su nivel goleador. Vuelve a los Blues, pero sin nada de oportunidades.

Se esfuman las esperanzas de Armando Broja – Foto: Getty Images

Romelu Lukaku, delantero

Aunque usted no lo crea, sigue siendo parte del Chelsea. Aunque no haya estado con los Blues desde hace más de dos años. Le cayó la maldición del ‘9’ y desde entonces, lo prestan y lo prestan.

Se dice que podría ser moneda de cambio para buscar a Victor Osimeh del Napoli, pero de momento no hay nada concreto sobre eso. Lo único seguro es que el Chelsea no lo quiere.

Segundas partes nunca fueron buenas – Foto: Getty Images

El resto de jugadores que los Blues ya no quieren

Marcus Bettinelli, portero

Lucas Bergstrom, portero

Josh Acheampong, defensa

Bashir Humphreys, defensa

Carney Chukwuemeka, mediocampista

Omari Kellyman, mediocampista

Cesare Casadei, mediocampista

Tino Anjorin, mediocampista

Tyrique George, delantero

Deivid Washington, delantero

David Fofana, delantero

