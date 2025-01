Jermaine Burton, receptor de Bengals, acusado de estrangular a su novia de 19 años

Lo que necesitas saber: El jugador ya tiene varios incidentes de violencia y no jugó el último partido de temporada regular con Bengals por "decisión del entrenador"

Jermaine Burton, receptor de los Cincinnati Bengals, estuvo involucrado en una situación bastante lamentable a finales de año. Lo acusaron de estrangular a su exnovia de solo 19 años y amenazar con suicidarse.

¿Qué pasó con Jermaine Burton? Receptor de Bengals es acusado de estrangular a su novia

Jermaine Burton es un novato elegido en la tercera ronda del Draft 2024, proveniente de Alabama. Se perdió el último partido de temporada regular contra Steelers, bajo el argumento de que era una decisión del entrenador.

Pero esa situación toma otra dimensión ahora que se conoce lo ocurrido. Según un informe de la policía al que tuvo acceso ESPN, la chica de 19 años llamó al 911 para reportar que Jermaine Burton intentó estrangularla.

Todo ocurrió la mañana del 30 de diciembre, cuando Burton fue a la casa de su ahora exnovia horas después de que ambos pasaron la noche bebiendo. Discutieron y el receptor de Bengals intentó estrangularla en un pasillo.

Después de eso llegaron hasta la cocina, donde Jermaine tomó un cuchillo, se lo puso en el cuello y amenazó con suicidarse. Según el reporte que hizo la joven, la discusión comenzó porque ella se negó a mostrarle un tuit del pasado.

Jermaine Burton tiene más antecedentes de violencia

Los Bengals no se han manifestado públicamente sobre lo ocurrido con Jermaine Burton, pero como decíamos antes, no jugó el último partido de temporada regular. Dicho juego fue días después del incidente y todo apunta a que sí fue por esa situación: “Seguiremos evaluando a medida que recopilemos detalles adicionales y no tendremos más comentarios en este momento”, declararon los Bengals al medio antes citado.

Y aunque al final todo quedó en la llamada al 911, pues la chica no presentó cargos contra el receptor de Cincinnati, deportivamente hablando no se quedaría hasta ahí. Lo sucedido con Jermaine Burton se suma a más antecedentes de violencia que los Bengals deben tomar muy en serio.

La misma exnovia del receptor dijo que fue la segunda vez que la agredió, pues no tenía ni un mes de que le rompió el teléfono y la golpeó cuando intentó estrangularla. Además, el novato ya había registrado un incidente violento en el futbol colegial cuando golpeó a una mujer que se metió al campo a celebrar una victoria de Tennessee frente a su equipo en 2022.

De igual forma enfrentó una demanda de desalojo de una propiedad que rentaba por falta de pago, misma donde el propietario le exigía 10 mil dólares para reparar el daño.

