Lo que necesitas saber: Imane Khelif se llevó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Un portavoz del Comité Olímpico Internacional informó que Imane Khelif emprendió acciones legales contra un periodista francés y otras personas que la han atacado. El sujeto aseguró que existe un estudio del 2023 que comprueba que la boxeadora es realmente hombre.

Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, Imane tuvo que soportar una gran cantidad de odio en su contra. Fue acusada de ser hombre tras la pelea contra la italiana Angela Carini, quien abandonó la pelea porqué el golpe que recibió había sido muy duro.

Sin embargo, después de la gran cantidad de ataques, Khelif decidió poner un alto a los cientos de rumores que hay sobre ella.

Imane Khelif / Foto: Getty

Imane Khelif demanda a los que la acusan de ser hombre

La boxeadora de Argelia que se llevó la medalla de oro en París, decidió dejar el silencio y está vez enfrentar los ataques en su contra por la vía legal, tal como lo confirma un portavoz del COI.

“Tenemos entendido que Imane Khelif ha emprendido acciones legales contra las personas que comentaron sobre su situación durante los Juegos Olímpicos de París 2024 y también está preparando una demanda en respuesta a las últimas informaciones” informó un portavoz de COI.

El último ataque llegó de la prensa francesa, según Djaffar Ait Aoudia un estudio del 2023 demuestra que Imane padece una deficiencia llamada 5 alfa-reductasa, misma que solo afecta a los hombre.

Imane Khelif y Angela Carini en París 2024

“Todos los atletas que participaron en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024 cumplieron con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las normas médicas aplicables promulgadas por la Unidad de Boxeo de París 2024 (PBU). Al igual que en anteriores competiciones de boxeo olímpico, el género y la edad de los atletas se basaron en los datos de sus pasaportes”.

Durante el proceso legal e investigaciones el COI no dará más detalles al respecto. Además aseguró que no tomarán en cuenta la ‘información’ de documentos no verificados ni comprobables acerca de Imane.

“El COI no hará comentarios mientras se lleve a cabo una acción legal ni sobre las informaciones de los medios de comunicación sobre documentos no verificados cuyo origen no se puede confirmar”.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado