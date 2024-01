Lo que necesitas saber: Todo lo que debes saber para ver los playoffs 2024 de la NFL en Estados Unidos.

Luego de una dramática y sufrida jornada final, ya quedaron definidos los Playoffs 2024 de la NFL —y vaya que nos esperan varios partidazos—.

Acá les presentamos una imagen que muestra como quedaron los enfrentamientos de la primera ronda. ¿Nuestros favoritos? Miami Dolphins vs Kansas City Chiefs, Cowboys vs Green Bay y, principalmente, Los Angeles Rams vs Detroit Lions (ese duelo entre los quarterbacks Jared Goff y Matthew Stafford pinta para tener alcances cinematográficos).

Foto: NFL

Inician los playoffs: Horarios de la Wild Card 2024 de la NFL

La ronda de comodines de la AFC y la NFC se jugará este 13, 14 y 15 de enero. Aquí te decimos dónde y a qué hora podrás verlos en la programación de Estados Unidos.

Cleveland Browns vs Houston Texans: Sábado 13 de enero a la 1:30 PST – NBC

Miami Dolphins vs Kansas City Chiefs: Sábado 13 de enero a las 5:00 PST – Peacock

Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills: Domingo 14 de enero a las 10:00 PST – CBS

Green Bay Packers vs Dallas Cowboys: Domingo 14 de enero a la 1:30 PST – Canal: Fox

Los Angeles Rams vs Detroit Lions: Domingo 14 de enero a las 5:00 PST – Canal: NBC

Philadelphia Eagles vs Tampa Bay Buccaneers: Lunes 15 de enero a las 5:00 PST – Canal: ESPN, ABC, ESPN 2 e ESPN+

Micah Parsons, uno de los mejores jugadores defensivos del año, tendrá un reto importante contra Green Bay Packers | Foto: Getty Images

Lo más cool de la temporada 2023-2024 de la NFL: Un resumen

La mejor liga de futbol americano tuvo una temporada regular para el recuerdo: los Miami Dolphins comenzaron a mostrar músculo de contendientes, Dallas Cowboys lució con un equipo invicto en casa, Detroit Lions logró su primer pase a la postemporada desde 2016 y, claro, Baltimore Ravens y San Francisco 49ers se ganaron con creces su pase directo a la ronda divisional.

También hubieron algunas decepciones: Kansas City Chiefs tuvo varias derrotas dolorosas y, en caso de avanzar la ronda de comodines, podrían enfrentar su primer partido de postemporada fuera de casa. Además, Philadelphia Eagles empezó bien la campaña y se fue desdibujando hacia el final, lo que le permitió a Dallas conseguir el primer lugar de la NFC East.

Lamar Jackson de los Baltimore Ravens es uno de los candidatos al MVP de la temporada | Getty Images

Por si fuera poco, este año Cincinnati Bengals se quedará sin playoffs luego de una temporada para el olvido en el que quedaron al fondo de su tabla. Mientras que Jacksonville Jaguars, otra promesa de los últimos años, también se quedó fuera de las eliminatorias.

¿Qué te ha parecido la temporada 2023-2024 de la NFL hasta el momento? ¿Te vas a lanzar a alguno de los juegos? Sigue la cobertura de los playoffs 2024 de la NFL en las redes sociales de Sopitas USA.

¿Patrick Mahomes podrá superar la complicada temporada de los Kansas City Chiefs y llegar nuevamente al Super Bowl? | Foto Getty Images

