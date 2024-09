Lo que necesitas saber: Solo hay 3 equipos que no han ganado: Bengals, Titans y Jaguars... la otra cara de la moneda

Después de tres jornadas, quedan solo cinco equipos invictos en la NFL y en la semana 4 todos exponen su invicto, algunos de ellos en juegos divisionales de alto calibre.

Chiefs sigue demostrando mucha calidad y las razones por las que es bicampeón de la NFL. Pero, en la semana 4 su estatus de imbatible se pone seriamente en juego ante Chargers.

Y seguramente se preguntarán, ¿de verdad los Chargers? La respuesta es sí, porque es en Los Ángeles y los partidos divisionales se viven de diferente manera… literal, cualquier cosa puede suceder.

Chargers puede poner en serios aprietos a los Chiefs, porque Kansas City es la defensa 13 contra la carrera. Han permitido 113 yardas en sus últimos tres juegos, mientras que Los Ángeles tiene en J.K. Dobbins al tercer mejor corredor al momento en la NFL.

J.K. Dobbins tendrá un duelo bastante bueno contra la defensa de Chiefs – Foto: Getty Images

Los partidos imperdibles de la semana 4 de NFL

Acá tendremos como partidos que no te puedes perder al resto de los invictos y es que, son auténticos duelazos los que vienen en esta jornada.

Vikings invicto contra Packers en Lambeau Field… rivalidad histórica

Si hablamos de equipos que están enemistados por ser divisionales, tenemos que hablar de los Vikings y los Packers. Chocarán por primera vez en la temporada 2024 y se abrirá la serie en Lambeau Field.

O sea, que los invictos Vikings tendrán un viaje complicado a terreno hostil, pero con la ventaja de no enfrentar a Jordan Love y no haber perdido ningún partido al momento.

Sí es sorpresa que los Vikings estén invictos y sobre todo porque perdieron a su QB novato y tuvieron que echar mano de Sam Darnold, un mariscal que llevaba rato siendo banca.

Pero, tiene el talento suficiente en su plantilla como para salir de este bache y lo está consiguiendo, por lo menos está colocándose como el favorito en su división.

Packers está luchando con algo similar, pues perdió a Jordan Love en Brasil, y Malik Willis está siendo la válvula de escape para tratar de no caer en una racha negativa en lo que regresa el joven amoroso.

Willis tiene una de cal y otra de arena, por lo que su prueba de fuego será en un divisional como local ante el invicto. Si Malik quiere apretar para quedarse como titular, tendrá que tener uno de esos juegos antológicos.

Situación complicada para Malik porque Vikings es la tercer defensa contra la carrera, por lo que limitarán mucho sus ataques terrestres y lo obligarán a lanzar, que no es su fuerte.

La defensa de Vikings buscará cazar a Malik Willis a como de lugar – Foto: Getty Images

¿Steelers invictos? Para sorpresa de todos

Cuando arrancó la temporada, había muchas dudas sobre Steelers, pues ni ellos mismos sabían cómo sería el rumbo del equipo al tener que elegir entre dos mariscales de campo totalmente diferentes.

Justin Fields o Russell Wilson, todo indicaba que la experiencia del exSeahawk se impondría, pero una pequeña lesión lo cambió todo y el exBear tomó el control la ofensiva.

El problema para Steelers, es que su ofensiva se está viendo cada vez más predecible. Sus números por aire, son pésimos; tanto, que son de las peores ofensivas en ese departamento.

Corriendo la cosa cambia, porque no solo es el tandem de rushers que tiene Pittsburgh, sino que Justin Fields es una amenaza a campo abierto, así han hecho mucho daño a sus rivales.

Aunque el verdadero duelo estará en la defensiva de Steelers, que es una bastante ruda y que no permite muchas yardas terrestres, contra un equipo de doble amenaza en el backfield.

Anthony Richardson sabe correr, lo hace bastante bien y Jonathan Taylor sigue demostrando que pertenece a la élite de los corredores. Partidazo en la semana 4 de NFL.

Doble amenaza de Colts para enfrentar a Steelers en la semana 4 de NFL – Foto: Getty Images

Seahawks vs Lions

Partido de Monday Night Football, que cierra la jornada y a ver si llegan todos los equipos invictos a estar alturas de la semana 4 de NFL. Visita complicada de Seahawks a Lions.

Lions no se ha mostrado como la temporada pasada, le falta esa contundencia en muchas partes del partido, pero siguen siendo un equipo que tiene peligro inminente en todo sentido.

Seahawks ha encontrado el camino desde hace varios años para darle la vuelta a su página de Pete Carroll, Russell Wilson y the Legion of Boom… y lo más sorprendente de todo, es que no le ha costado tanto trabajo.

Tal vez ya no tendrá los nombres rimbombantes de otros años, pero tiene jugadores que hacen su trabajo y como maquinitas, lo desempeñan a la perfección.

Jared Goff tendrá una tarde complicada en el domo, porque la defensa de Seahawks gusta de presionar a la línea en busca de cazar QB’s y tiene 11 capturas en esta temporada.

Lamentablemente, en 2024 las cosas no han sido tan buenas por la vía aérea para Lions, pues tienen más intercepciones que pases de anotación y esa será la clave del partido.

El perímetro de Seahawks quiere hacer de las suyas a costa de Goff – Foto: Getty Images

Ravens vs Bills, Lamar vs Josh

El evento principal del la semana 4 de NFL del día domingo y vaya partido que nos espera. Bills vs Ravens, no solo por la calidad de los equipos, sino por el invicto de Buffalo.

Se fue Stefon Diggs y la ofensiva de Bills no parece haber perdido punch. Solo han capturado dos veces a Josh Allen y si bien no tiene tantas yardas por aire, sí tiene muchos TD’s… cortos pero efectivos.

Aunque, la mayor sorpresa es el ataque terrestre; que no tiene los mejores números, pero sí es bastante efectivo en cuanto a anotaciones y son los que más tienen en NFL –empatados con otros dos-.

Ravens lo que se esperaba, que fueran una máquina en cuanto al juego terrestres cuando juntaron a Lamar Jackson y Derrick Henry en el backfield. Pocos han podido detenerlos.

Por aire les falta un poquito, aunque también tienen armas considerables para hacer daño. Será un juego con fuegos artificiales garantizados en la semana 4 de NFL.

Josh Allen vs Lamar Jackson, el duelo más atractivo de la semana 4 de NFL – Foto: Getty Images

Todos los partidos de la semana 4 de NFL

Equipo vs Equipo Transmisión Fecha y hora Cowboys vs Giants Fox Sports Jueves 26 de septiembre a las 18:15 horas Saints vs Falcons NFL Game Pass Domingo 29 de septiembre a las 11 horas Bengals vs Panthers NFL Game Pass Domingo 29 de septiembre a las 11 horas Rams vs Bears NFL Game Pass Domingo 29 de septiembre a las 11 horas Vikings vs Packers ViX Domingo 29 de septiembre a las 11 horas Jaguars vs Texans NFL Game Pass Domingo 29 de septiembre a las 11 horas Steelers vs Colts Fox Sports Domingo 29 de septiembre a las 11 horas Broncos vs Jets NFL Game Pass Domingo 29 de septiembre a las 11 horas Eagles vs Buccaneers Fox Sports 2 Domingo 29 de septiembre a las 11 horas Commanders vs Cardinals Fox Sports Domingo 29 de septiembre a las 14:05 horas Patriots vs 49ers Canal 9 Domingo 29 de septiembre a las 14:05 horas Chiefs vs Chargers Fox Sports Domingo 29 de septiembre a las 14:25 horas Browns vs Raiders Fox Sports 2 Domingo 29 de septiembre a las 14:25 horas Bills vs Ravens ESPN y Disney+ Domingo 29 de septiembre a las 18:20 horas Titans vs Dolphins ESPN y Disney+ Lunes 30 de septiembre a las 17:30 horas Seahawks vs Lions ESPN y Disney+ Lunes 30 de septiembre a las 18:15 horas

