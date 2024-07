Lo que necesitas saber: Checo solo ha subido una vez al podio en el GP de Hungría en 13 participaciones. Correrá las siguientes carreras pensando en las cláusulas de su contrato con Red Bull

Checo Pérez anda con la presión a todo lo que da, por eso el Gran Premio de Hungría se ha vuelto doblemente importante. Neta tienes que saber cuándo, a qué hora y dónde verlo… Ahora necesita el apoyo más que nunca.

Horario y dónde ver el GP de Hungría / Foto: MexSport

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Hungría?

Sin tanto preámbulo, el Gran Premio de Hungría se corre este domingo 21 de julio. Habrá que madrugarle un poquito, porque el horario de la carrera será a las 7 de la mañana.

Es la penúltima carrera de la temporada antes del parón de verano, por eso mencionamos eso de que será una carrera con mucha presión para Checo Pérez en el Hungaroring, circuito con una longitud de 4 mil 381 metros y donde se corren 70 vueltas.

Horario y dónde ver el GP de Hungría / Foto: MexSport

¿Dónde ver en vivo a Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría?

Los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en México los tiene Fox Sports, por eso y como es habitual, podrás ver en vivo todo el GP de Hungría a través de Fox Sports 1 en cable, o en streaming a través de Fox Sports Premium o F1TV.

Gran Premio de Hungría 2024 Fecha Horario Transmisión en TV Links Práctica libre 1 Viernes 19 de julio 5:30 horas Fox Sports y Fox Sports Premium F1TV Práctica libre 2 Viernes 19 de julio 9:00 horas Fox Sports y Fox Sports Premium F1TV Práctica libre 3 Sábado 20 de julio 4:30 horas Fox Sports y Fox Sports Premium F1TV Calificación Sábado 20 de julio 8:00 horas Fox Sports y Fox Sports Premium F1TV Carrera Domingo 21 de julio 7:00 horas Fox Sports y Fox Sports Premium F1TV

¿Por qué es tan importante el GP de Hungría para Checo Pérez?

Como decíamos antes, la presión sobre Checo Pérez está brutal en estos momentos. A pesar de su renovación con Red Bull, la caída en su rendimiento puso sobre la mesa las cláusulas de salida que hay en su contrato.

Porque sí, el contrato de Checo tiene cláusulas que Red Bull podría activar si el mexicano no cumple con ciertos parámetros. En este enlace te contamos a detalle cuáles son, pero en síntesis, Checo debe sumar muchos puntos tanto en el Gran Premio de Hungría como en el GP de Bélgica que viene después.

Debe luchar por acercarse al menos a 100 puntos de Max Verstappen antes del parón de verano, y en estos momentos está a 137. No significa que si no lo hace lo correrán del equipo, pero abriría la puerta a que, legalmente, la escudería no tenga contemplaciones si quieren hacerlo.

Horario y dónde ver el GP de Hungría / Foto: Getty

¿Y cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría?

Ya son 13 veces las que Checo Pérez ha corrido el GP de Hungría, y este 2024 será la cuarta con Red Bull. Su mejor puesto fue el año pasado cuando subió al podio en tercer lugar. Suma tres abandonos: 2015, 2016 y 2021, ese último con Red Bull.

Horario y dónde ver el GP de Hungría / Foto: MexSport

El clima para el Gran Premio de Hungría 2024

Ya para finalizar, debemos hablar de cómo andará el clima el fin de semana. En redes sociales empezaron a circular varios videos de la fuerte lluvia que se dejó caer sobre el Hungaroring, incluso llegando a a un problema de inundaciones.

Ta pouco alagado graças a Deus 😅



📸: @F1mech

IMAGEN DAZN 🎥 Ha caído LA MUNDIAL en Hungaroring ⛈️



— DAZN España (@DAZN_ES) July 17, 2024

🚨 ÚLTIMA HORA: Daños en el paddock tras una fuerte tormenta en Hungría.



— Fórmula Directa (@FormulaDirecta) July 17, 2024

Por fortuna, el pronóstico del clima para este 2024 es totalmente distinto. Podría estar nublado, sí, pero no se contempla que vaya a llover, mucho menos tan fuerte como sucedió a unos días del Gran Premio de Hungría. De hecho se tiene previsto que haya altas temperaturas, de 30 a 32 grados todo el fin de semana.

