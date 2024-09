Lo que necesitas saber: El Estadio de San Siro ha sido sede de cuatro finales de la Champions League.

Malas noticias para los aficionados italianos. La UEFA decidió no otorgarle al Estadio de San Siro la final de la Champions League de la edición del 2027, así que, ahora tendrán que buscar una nueva sede.

Esto significa que abrirán un nuevo proceso para elegir un nuevo estadio para la final y tendrán la decisión la darán a conocer a más tardar entre mayo y junio del 2025 ¿Dónde les gustará que se jugará esa final?

Trofeo Champions League / Fotografía @wembleystadium

¿Por qué la UEFA le dijo que ‘no’ al estadio de San Siro?

El Estadio de San Siro ya se preparaba para acoger su quinta final de Champions League, sin embargo, tendrán que esperar un poco más. Las autoridades de Milán no pudieron garantizar que las obras de remodelación no afectarían al inmueble durante el partido en aspectos como el acceso y otros más.

Y es que el estadio se prepara para recibir los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2026 y la Eurocopa del 2032, así que, necesita una buena ‘manita de gato’.

Por lo tanto, la UEFA determinó retirarle la sede de forma definitiva y abrir un nuevo proceso de licitación para elegir a un estadio que pudiera cumplir con los requisitos del organismo, sobre todo garantizar que sus instalaciones y accesos están listos para recibir a una gran cantidad de aficionados provenientes de todas partes del mundo.

“Como el municipio de Milán no podía garantizar que el estadio San Siro y sus alrededores no se vieran afectados por obras de remodelación durante el período de la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2027, se decidió no asignar la final a Milán y reabrir el proceso de licitación para designar una sede adecuada, con una decisión prevista para mayo/junio de 2025″. Comunicado del Comité Ejecutivo de la UEFA.

Estadio San Siro / Fotografía Getty Images

Las finales de Champions League en San Siro

1965 | Feyenoord, campeón

1970 | Inter de Milan, campeón

2001 | Bayern Múnich, campeón

2016 | Real Madrid, campeón

2027

¿Qué estadios podrían albergar la final de la Champions League del 2027?

La negativa de la UEFA para que San Siro sea la sede de la Champions League de la final del 2027, abre la oportunidad para que otros inmuebles busquen quedarse con la sede. Aunque hay algunos que ya tienen compromisos y podríamos descartar su candidatura.

Por ejemplo, el Ullevaal de Oslo recibirá la final de la Champions League Femenil del 2026. En el Estadio Besiktas de Estambul se definirá al campeón de la Europa League del 2026 y en el 2027 será en Frankfurt.

El trofeo que todos quieren y pocos pueden tocar – Foto: Getty Images

La final de la Conference League del 2026 se jugará en la RB Arena de Leipzig.

En una de esas vemos al Barcelona y el Real Madrid buscar llevarse la final de Champions League del 2027 a sus respectivas casas, dos de los estadios más recientes de España.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado