Por fin terminó la euforia de ver a Messi levantar el trofeo número 44 en su carrera y ahora la pregunta obligada es si veremos una edición de la Leagues Cup en México.

No obstante, la idea no parece agradar entre las altas esferas de la MLS pues según ellos, la Leagues Cup en México no dejaría tanta lana como en Estados Unidos.

Don Garber rechazó la idea de jugar la Leagues Cup en México

Tras ser cuestionado sobre la posibilidad de ver juegos de la Leagues Cup en México, el comisionado de la MLS rechazó la opción pues argumentó que Estados Unidos es el país ideal por el tema de las entradas.

“Económicamente tiene sentido tenerlo aquí en los Estados Unidos. Creo que es una gran oportunidad para que los clubes de la Liga MX puedan brindarles a sus fanáticos que viven en los Estados Unidos la oportunidad de ver a todos sus equipos”. Don Garber sobre la posibilidad de ver juegos de la Leagues Cup en México

No obstante, existen algunas dudas ya que aunque vimos mucha afición de Chivas, América o Tigres en Estados Unidos, lo cierto es que hubo partidos como el de Mazatlán vs Juárez donde no se paró ni el de las chelas.

¿La localía de los equipos de la MLS afectó el rendimiento de los mexicanos?

Por otra parte, una de las quejas más constantes por parte de los equipos de la Liga MX fue que a diferencia de los clubes estadounidenses, estos viajaron por todo el país para cumplir con sus compromisos.

Es decir, mientras que los equipos de la MLS disfrutaban de la localía, los mexicanos se la pasaron en carretera o en aviones. Una situación que argumentan, desgastó física y mentalmente a los futbolistas.

Cabe señalar que durante la Leagues Cup ningún equipo de la Liga MX logró tener una actuación destacada aunque es difícil saber si los resultados responden a la condición de visitante o si fue porque de plano la MLS es superior.

Por lo pronto, la afición mexicana tendrá que esperar al sorteo de la Concachampions para saber si podrá disfrutar de un partido de Messi en tierra azteca.

