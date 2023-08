Lo que necesitas saber: Antes de conocer a Messi y salir de la mano con él, Max perdió su casa tras un incendio que consumió su casa en Nashville.

La pasada Leagues Cup nos dejó varias postales inolvidables y una de ellas fue la de un pequeño que salió de la mano con Messi para la final entre el Inter de Miami y el Nashville.

Foto: AP

La fotografía muestra el rostro de alegría de un niño que no cabe de la emoción por conocer a su máximo ídolo y es que seamos sinceros: ¿Quién no se pondría así al conocer a Messi?. Sin embargo, la alegre postal esconde una tragedia bastante dolorosa… Esta es la historia de Max:

Max había perdido todo antes de conocer a Messi

Como era de esperarse, los medios de comunicación no tardaron en entrevistar al papá de Max, quien sorprendió a todos luego de contar que una semana antes del partido habían vivido un incidente bastante doloroso.

El hombre identificado como Chris Kelsey relató para la cadena NewsChannel 5 de Nashville que un incendio consumió su apartamento y quemó todo a su paso, incluida la colección de jerseys del pequeño Max.

“Me desperté con gente golpeando mi puerta y fue entonces cuando me di cuenta de que el edificio estaba en llamas” Chris Kelsey, sobre el incendio en Nashville

Desconsolado por su pérdida, Chris decidió hacer algo para eliminar la tristeza de su hijo y una semana más tarde se lanzó desde muy temprano a comprar los boletos para la final de la Leagues Cup.

“Fui a Ticketmaster a las diez de la mañana, hice cola, había más de 2 mil personas delante de mí”, señaló Chris. Quien aseguró que siempre estuvo convencido en que las cosas iban a mejorar.

Un sueño hecho realidad

Bueno, pues resulta y resalta que el Nashville se enteró de todo lo que había pasado con la familia Kelsey e invitó a Max a caminar por el campo antes del partido.

Sin embargo, lo que ni Max ni Chris sabían es que el pequeño iba a salir al campo nada más y nada menos que con Lionel Messi.

Foto: Especial

“Yo me enteré solo cuando los vi saliendo a la cancha de juego. Ahí no aguanté la emoción y me puse a llorar”, añadió Chris sobre el momento más mágico que puede tener un aficionado a este deporte.

¡Sin duda una razón más para amar al futbol!

Así se vivió la final de la Leagues Cup entre el Inter de Miami y el Nashville

