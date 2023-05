La Liguilla está definida y 8 equipos buscarán levantar el trofeo de la Liga MX a partir del próximo 10 de mayo. Por eso en SPTS nos dimos a la tarea de investigar a cada uno de los protagonistas para decirte por qué son candidatos al título.

Para hablar del futbol mexicano y de esta Liguilla no podíamos dejar atrás al Club América, un equipo amado u odiado que cada torneo procura estar como el águila: en lo más alto.

Una ofensiva de miedo

El Club América terminó la fase regular con una campaña sobresaliente, 34 puntos y 36 goles a favor que lo colocan como el equipo más peligroso al ataque.

Esto gran parte al medio campo y la delantera de las Águilas. Álvaro Fidalgo fue el jugador con más pases acertados en el torneo, mientras que Diego Valdés y Henry Martín fueron los segundos mejores asistidores de la Liga MX.

Por su parte, la Bomba Martín vacunó en 14 ocasiones a los equipos de la Liga MX. El logro del mexicano es de resaltar pues Henry Martín fue el máximo anotador en un torneo donde cada vez hay más competencia que llega del extranjero.

Henry Martín 💪💣🦅🇲🇽 @HenryMartinM

1⃣4⃣ Festejos de gol

1⃣ de 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐎 Clausura 2023#SomosAmérica pic.twitter.com/mpfAmwDwTB — Club América (@ClubAmerica) May 1, 2023

Sumado a esto, el Club América únicamente registró una derrota en todo el torneo cuando cayó 3-0 contra los Tuzos del Pachuca. Salvo ese descalabro, el equipo del Tano Ortíz sólo se ha dedicado a sacar puntos de cualquier cancha jugando bonito al futbol y además, sin armar broncas.

Cabe señalar que salvo la expulsión del Tano Ortíz contra el León, los jugadores del ‘ame’ no recibieron ninguna tarjeta roja en todo el torneo.

Una investigación que no la tiene ni Obama

Está claro que los logros del Club América en el Clausura 2023 no se habrían logrado sin el talento de sus estrellas. No obstante, todos los éxitos se comparten con un área que muchos no sabíamos que existía: Inteligencia Deportiva.

El Club América es uno de los pocos equipos de la Liga MX que cuenta con un equipo de personas enfocado exclusivamente al análisis deportivo y las estadísticas.

Foto: Club América

Antes de cada partido y como si se tratara de la mismísima CIA, ellos saben absolutamente todo del rival: Estadísticas, formaciones, jugadores a seguir, etcétera.

No nos sorprendería que sepan hasta la comida favorita de los futbolistas…

El Club América llega como favorito a los Cuartos de Final

De acuerdo con especialistas y casas de apuestas, de los 8 equipos que hoy están en la Liguilla, el Club América es el que la tiene más “papita” ya que se enfrentará el próximo 10 de mayo al Atlético de San Luis que consiguió 19 puntos en el torneo.

Apenas uno más que los Pumas que tuvieron un torneo de penita ajena…

La vuelta será en el Estadio Azteca ante toda la afición americanista que espera la ansiada 14 pero ojo, que en esta Liga MX nada está escrito y al final del día las estadísticas no juegan.

Foto: Club América

Ahora sí que como dice tu tío el dicharachero: “La Liguilla es otro torneo”.

