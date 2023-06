La espera ha terminado y la Selección Mexicana de Diego Cocca se enfrentará este jueves a Estados Unidos en la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF, solo uno podrá disputar la Final Four y aquí te damos todos los detalles del duelo.

El TRI no llega en su mejor momento al partido, aunque desde hace varios años que no lo está. Después del fracaso del Mundial de Qatar el combinado azteca no ha recuperado el rumbo. En sus dos partidos previos a la semifinal consiguió una sufrida y aburrida victoria contra la Guatemala de Luis Fernando Tena, ante Camerún logró raspar el empate 2-2, resultados que no son nada alentadores.

México vs Estados Unidos, partido amistoso / Fotografía Mexsport

¿Cuándo fue la última vez que México derrotó a Estados Unidos?

La última vez que México derrotó a Estados Unidos fue el 06 de septiembre del 2019 en el MetLife Stadium, hace cuatro años, por marcador de 3-0 con goles de Javier ‘Chicharito’ Hernández, Uriel Antuna y Erick Gutiérrez en aquel entonces Gerardo ‘Tata’ Martino era el entrenador del equipo.

Desde entonces México no ha logrado ganar al equipo de las barras y las estrellas, nada queda de aquel ‘Gigante de la CONCACAF’ que ganaba cada partido que disputaba con rivales de la zona.

Fecha Partido Resultado 19 de abril 2023 Estados Unidos vs México / Amistoso 1-1 24 de marzo 2022 México vs Estados Unidos / Eliminatorias 0-0 12 de noviembre 2021 Estados Unidos vs México / Eliminatorias 2-0 01 de agosto 2021 México vs Estados Unidos / Copa Oro 0-1 06 de junio 2021 México vs Estados Unidos / Nations League 2-3 06 de septiembre 2019 México vs Estados Unidos / Amistoso 3-0

Última victoria de la Selección Mexicana sobre Estados Unidos, septiembre 2019 / Fotografía Mexsport

¿Cuándo se jugará la semifinal entre México vs Estados Unidos?

El próximo jueves 15 de junio, Estados Unidos recibirá en su territorio a México, aunque con la gran cantidad de mexicanos que viven en suelo americano, el TRI nunca es visitante, al contrario, recibe hasta más apoyo de las gradas que los locales.

En punto de las 19:00 horas, tiempo de Los Ángeles, el balón rodará en el Allegiant Stadium, ubicado en Las Vegas, Nevada, casa de los Raiders de la NFL. El estadio tiene una capacidad de 65.000 espectadores.

¿Dónde ver el partido?

La transmisión del ‘Clásico de la CONCACAF’ en Estados Unidos se podrá disfrutar en inglés por Paramount+ o en español vía Univisión

Partido Fecha Sede Transmisión Estados Unidos vs México Jueves 15 de junio Allegiant Stadium Paramount+, Univisión