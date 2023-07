Día, hora y links para ver en vivo el debut de Messi con el Inter Miami vs Cruz Azul en la Leagues Cup

Lo que necesitas saber: El debut de Messi con el Inter Miami será vs Cruz Azul en la Leagues Cup y te decimos cómo, cuándo y dónde ver en vivo el partido

Lionel Messi está más que listo para ser presentado con el Inter Miami y todo apunta a que su debut efectivamente será vs Cruz Azul en la Leagues Cup como se había anticipado. ¿Cuándo, dónde y a qué hora será el partido?

Déjanos contarte la fecha, hora, canales y links para ver el debut de Messi con el Inter Miami. Lionel vestiría por primera vez la camiseta negra y rosa del equipo del que Beckham es copropietario nada menos que en la Leagues Cup vs Cruz Azul.

Todo listo para el debut de Messi con el Inter Miami vs Cruz Azul / Imagen: Sopitas.com

Lionel Messi ya se integró al Inter Miami

Messi llegó desde el pasado 11 de julio a Miami y su presentación se dio durante la final de la Copa Oro entre México y Panamá. A partir de ahí vendrá una semana de incorporarse a los entrenamientos para finalmente hacer su debut oficial en la Leagues Cup vs Cruz Azul.

Si no estás tan al tanto de qué rayos es eso de la Leagues Cup, acá te platicamos cuáles son los grupos, el formato y todo lo necesario para entrarle a este nuevo torneo entre la Liga MX y la MLS.

El chiste es que Cruz Azul podría ser la primera víctima de Lionel Messi con el Inter Miami. Hasta ahora, el saldo de los equipos mexicanos contra el argentino no es anda favorable y La Máquina se sumaría a la lista.

Cruz Azul enfrentará a Messi en su debut con el Inter Miami / Foto: Getty

¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo el debut de Messi en el Inter Miami vs Cruz Azul de la Leagues Cup?

Vamos ahora sí con el dato importante: ¿cuándo y dónde ver en vivo el debut de Messi vs Cruz Azul? Como ya te habíamos platicado por acá, toda la Leagues Cup podrás verla en vivo a través de Apple TV. Para ello debes suscribirte al MLS Season Pass (acá te contamos todos lo que necesitas saber de éste).

Pero, si no puedes o no quieres suscribirte a esa opción para ver el debut de Messi con el Inter Miami vs Cruz Azul, te tenemos excelentes noticias: ¡también va por TV Abierta!! El partido se jugará el viernes 21 de julio a las 6:00 pm (hora de CDMX), y va en vivo por la señal de Azteca 7.

Partido Fecha Hora Transmisión Links Debut de Messi en el Inter Miami vs Cruz Azul de la Leagues Cup Viernes 21 de julio 6:00 pm MLS League Pass, Azteca 7 MLS Season Pass

Azteca Deportes Todo sobre la tranmisión del debut de Messi vs Cruz Azul

