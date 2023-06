Dani Alves habla desde la cárcel y cuenta su versión: "Tengo la conciencia tranquila"

Por primera vez desde el pasado 20 de enero, cuando quedó en prisión preventiva por la acusación de agresión sexual, Dani Alves concedió una entrevista para dar su versión. El futbolista brasileño reitera que es inocente, bajo el argumento de que todo lo que pasó en el baño de la discoteca Sutton fue consensuado.

Dani Alves concedió una entrevista desde la prisión de Brians 2 a la periodista Mayka Navarro, de La Vanguardia, y dice desconocer el motivo por el que se presentó la denuncia. Si a alguien le tuviera que pedir perdón, señala, es sólo a su esposa.

Dani Alves habla desde la cárcel y cuenta su versión / Foto: Getty

Dani Alves rompe el silencio desde la prisión y cuenta su versión

Tal como hizo la primera vez que habló de la denuncia de agresión sexual antes de pisar la prisión, Dani Alves relata que jamás le hizo daño a la mujer denunciante. Reitera que si mintió sobre conocer a la mujer fue por su entonces esposa, Joana Sanz.

El brasileño dice tener la conciencia tranquila a pesar de todo lo que se señala en su contra.

“No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono. Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco”.

Lo que pasó en el baño del Sutton según Dani Alves

La presunta víctima ya contó su versión, un relato por demás terrible. Pero Dani Alves niega que haya ocurrido así. “Quiero que la gente sepa lo que pienso, que conozca la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada en aquel baño”.

Esto fue lo que pasó en el Sutton, según Dani Alves:

“Yo entré (en el baño) detrás de ella y ni cerré la puerta con seguro. La puerta estuvo abierta en todo momento y permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del water. Hasta ahora se ha explicado un relato muy asustadizo, de miedo y terror, que no tiene nada que ver con lo que yo hice“.

“Cuando la mujer con la que tengo el problema sale del baño detrás mío, me quedo un rato junto a mi mesa. Cuando me voy por el pasillo de salida he sabido, por las imágenes, que paso cerca de donde está la mujer llorando, pero yo no la vi“.

“Si la hubiera visto llorar me hubiera parado allí para preguntar qué pasaba y si en ese momento algún responsable de la discoteca me hubiera pedido que me esperara porque una joven aseguraba que yo le he había agredido sexualmente, yo no me voy a casa. Me habría presentado en una comisaría para aclarar lo que ha pasado“.

¿Y por qué cree Dani Alves que vino entonces la denuncia por presunta agresión sexual?

Como decíamos, Dani Alves no entiende muy bien por qué se presentó entonces la denuncia de presunta agresión sexual. Considera que quizá la mujer fue mal aconsejada y no sabe cómo detener ahora todo lo provocado por la acusación.

“Se me ocurre que hay alguien que la aconsejó mal, que se sintió mal después de hacerlo, dio un paso adelante y no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido a mí”.

¿Y por qué se fue Dani Alves de Barcelona pese a la denuncia?

El brasileño confesó que se enteró de la acusación en los días siguientes, pero habló con su abogada, quien a su vez se puso en contacto con las autoridades. Ella le dijo que no existía denuncia y que no había impedimento legal para regresar a México y reportar con Pumas.

“Llegué a casa y me duché porque mi mujer dormía y me avergonzaba de mi infidelidad. Me enjaboné con rabia y me acosté en otra cama. A los dos días volvía a México para jugar y se publicó que una joven me acusaba de agresión sexual. Hablé con mi abogada Miraida Puentes y ella consultó con los Mossos y en los juzgados y me aseguró que no había ninguna denuncia y podía irme de España con toda la tranquilidad. Por eso me fui“. Dani Alves

Sobre ofrecer una disculpa a la mujer que lo acusa de agresión sexual, Dani Alves fue claro: “Si a alguien debo pedirle perdón es a mi mujer. A la única persona que le tengo que pedir perdón es a Joana Sanz”.