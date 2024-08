Lo que necesitas saber: Todos los equipos participantes se llevan un premio económico por su participación al que se le suma cada una de sus victorias.

En la Leagues Cup, los equipos de la Liga Mx y de la MLS no solo se enfrentan por el dominio de la zona, lo hacen también por varios premios atractivos. Uno de ellos son los varios miles de dólares. Otro, los boletos para la Liga de Campeones de la Concacaf, reservados solo para los finalistas.

Y es que después de andar un mes entero viajando, pausando sus respectivas ligas, los equipos son recompensados con estímulos económicos, todos dependiendo de su desempeño en el torneo, entre más lejos lleguen, mejor es el premio.

Los finalistas de la Leagues Cup se van directo a la Concachampions

Hablando del tema deportivo, los mejores tres equipos de la Leagues Cup avanzan directo a la Concachampions, aunque en diferentes rondas. El tercer y segundo lugar avanzan a la Fase de Grupos de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Mientras tanto, el flamante campeón se queda con el pase directo a los Octavos de Final. Lo que le abre la posibilidad de conseguir otro título además de la Leagues Cup.

¿Cuánto dinero se lleva el campeón de la Leagues Cup?

En la edición del 2023, el Inter de Miami se llevó 2 millones de dólares como el campeón de la Leagues Cup. Mismo premio que recibirá el equipo que se corone en el 2024.

El ganador no será el único en llevarse sus dólaritos, también los finalistas se van a casa con su respectivo estimulo económico. El subcampeón se embolsará 1 millón de dólares. Para el tercer lugar será destinada una bolsa de 500 mil y el cuarto puesto se lleva 250 mil.



La Leagues Cup no olvida a nadie, por eso también otorga un premio de 100 mil dólares a cada equipo por partido, además de 50 mil por cada victoria. Así que aquellos que se fueron eliminados en Fase de Grupos, no se van con las manos vacías.



Tanto el premio económico, como el deportivo es muy atractivo para los equipos que buscan demostrar la superioridad de su liga. Hasta ahora, la MLS sigue dominando la Leagues Cup. Por lo que los representantes de la Liga Mx tendrán que hacer todo lo posible para romper con ello.

