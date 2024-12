Lo que necesitas saber: Checo llevaba el auto en tercera marcha al momento del trompo en el GP de Qatar

Checo necesitaba un muy buen resultado en el Gran Premio de Qatar y había trabajado en ello a lo largo del fin de semana que ese quinto lugar parecía ser algo justo, incluso en palabras de Christian Horner pudo convertirse en un cuarto lugar, pero el mexicano volvió a quedarse en el ‘ya merito’ y tuvo que abandonar la carrera a 17 vueltas del final.

“Ah, fuck”, lamentó Checo Pérez por la radio después de comunicarle a su ingeniero de carrera, Hugh Bird, que había perdido impulso. El motor había dejado de responder.

En las entrevistas posteriores a la carrera, Checo Pérez explicó lo que había sucedido. “Venía con los neumáticos duros y al poner el acelerador, saliendo de la curva, tuve un super over delivery del motor, el cual me hizo perder el auto y perdí el motor, a partir de ahí ya no lo pude recuperar”, dijo el piloto mexicano a Fox Sports.

Checo abandona el GP de Qatar

Lo más frustrante del caso es que esto ocurrió detrás del saferty car, o sea que Checo no hacía alguna maniobra exigente, lo cual es más frustrante y extraño. Pero a todo esto ¿qué es un super over delivery al cual hizo referencia Checo?

¿Qué es el super over delivery que hizo a Checo abandonar en Qatar?

En Fórmula 1 el super over delivery es un error técnico en la aceleración, de modo que se entrega mucha más potencia de la que debería. En otras palabras, un super over delivery es una sobre aceleración.

Ésta ocurrió cuando Checo aceleraba en tercera marcha en la curva 14, y se preparaba para cambiar a cuarta. El super over delivery se combinó con la temperatura fría de los neumáticos duros, los que tienen menos adherencia, y la consecuencia fue el trompo.

Según Christian Horner, cuando Checo sintió la sobre aceleración, trató de corregir con el embrague, que es componente que se encuentra entre el motor y la caja de cambios, sin embargo, el motor se quedó sin respuesta y ahí terminaron las aspiraciones de Checo, quien aún en pista trató de colocar la primera marcha, también intentó con la segunda, pero el motor murió.

“Al momento que siente que hay una sobre potencia tiene que meter el clucth (el embrague) para tratar de controlar el problema”, dijo el director de la escudería Red Bull.

¿Es culpa de Red Bull?

Nadie ha querido decirlo como tal, pero la promesa de Christian Horner es entrergarle a Checo un mejor auto en Abu Dhabi. “Vamos a tratar que tenga un auto para que pueda cerrar la temporada en alto”.

Más alarmante se mostró Helmut Marko, quien advirtió que durante el invierno el equipo debe trabajar en un buen auto para 2025, no sólo por el problema de Checo, sino porque es común ver al RB20 con una configuración errónea en prácticas libres y no siempre se logra rescatar el rendimiento para la qualy y la carrera.

“Es importante que tengamos un coche consistente con una ventana de trabajo más amplia. Esa es la intención y tenemos que lograr que suceda durante el invierno”.

Cabe recordar que durante el finde semana se realizaron carios ajustes y experimentos en el auto de Checo Pérez, especialmente durante la carrera sprint, y al final se llegó a una puesta a punto que le funcionó a Max Verstappen para lograr la pole position, que después le quitaron por sanción, y el triunfo, mientras que Checo pasó por fin a la Q3 y en carrera estuvo cerca de sumar puntos importantes hasta el momento del abandono.

