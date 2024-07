Estamos a nada de que arranque uno de los eventos más esperados: así es, hablamos de Juegos Olímpicos de París 2024. Y vaya que se están guardando grandes sorpresas para el máximo evento del mundo, pues resulta que hay fuertes rumores sobre una posible presentación de la mismísima Celine Dion antes de las justas... así como lo leen.

De acuerdo con Variety, la cantante canadiense llegó a la capital de Francia el pasado lunes 22 de julio y se encuentra hospedada en el hotel Royal Monceau, cerca de los Campos Elíseos. Según la misma fuente, Dion participará en la ceremonia que se llevará a cabo el 26 de julio a orillas del Río Sena.

Esta sería la primera presentación de Celine Dion desde que detuvo su gira y se alejó de los reflectores tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida en diciembre de 2022. Así que como verán, hay posibilidades de que veamos el regreso de la leyenda del pop a lo grande, ni más ni menos que en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Hasta el momento de redactar esta nota no hay nada confirmado, pero la cantante canadiense ya había insinuado que podría volver a la capital francesa. En la edición de Vogue de ese mismo país, Celine declaró lo siguiente, lo cual muchos tomaron como una posible pista de su regreso.

“Elegí trabajar con todo mi cuerpo y alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!”.

“Durante cuatro años me he estado diciendo a mí misma que no voy a volver atrás, que estoy lista, que no estoy lista… Tal como están las cosas, no puedo quedarme aquí y decirte: ‘Sí, en cuatro meses’. No lo sé… Mi cuerpo me lo dirá”.