Lo que necesitas saber: Barbora Krejcikova escaló 112 puestos en el ranking WTA en dos años y es una de las tenistas más ganadoras de la presente década

Barbora Krejcikova no es la tenista con más reflectores en la WTA, pero eso la ha hecho jugar su mejor tenis hasta dar un golpe sobre la mesa y decir “¡Aquí estoy!”. Jugará su primera final de Wimbledon este 2024, luego de dar un salto abismal en el ranking mundial.

Barbora Krejcikova / Foto: Getty

¿Quién es Barbora Krejcikova?

Barbora Krejcikova nació el 18 de diciembre de 1995 en Brno, República Checa. Tiene 28 años, es una de las tenistas más ganadoras de la presente década, y también es una de las pocas tenistas que ha logrado ganar torneos de Grand Slam en las diferentes categorías posibles: Individual, Dobles femenino y Dobles mixtos. Ese récord la pone junto a grandes como Serena y Venus Williams.

Actualmente ocupa el lugar 32 del ranking WTA, sin embargo, es precisamente en el ranking donde se vio reflejado su salto de la década pasada a la actual, pues escaló nada menos que más de 100 puestos.

Barbora Krejcikova / Foto: Getty

El increíble ascenso de Barbora Krejcikova gracias a sus recientes títulos

Y es que antes de 2020, Barbora Krejcikova ocupaba el lugar 114 del ranking mundial; para 2022, alcanzó el No. 2… ¡112 puestos en cosa de dos años!

Y es que basta ver el palmarés de la checa para entender su meteórico ascenso. Solo tiene un título individual de Grand Slam, pero fue nada menos que Roland Garros. Lo ganó en 2021, misma edición donde ganó en dobles, siendo la primera en lograrlo desde Mary Pierce 21 años atrás.

En dobles femenino suma 7 títulos, de los cuales solo dos fueron en 2018 (Roland Garros y Wimbledon) y el resto después de 2020: Uno en 2021 (Roland Garros), tres en 2022 (Australian Open, Wimbledon y US Open) y uno más en 2023 (Australia).

En dobles mixtos suma otros tres títulos: Australian Open 2019, 2020 y 2021. Además, ya tiene una medalla de oro olímpica, pues conquistó el torneo de dobles femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (2021).

Barbora Krejcikova / Foto: Getty

Barbora Krejcikova, una tenista ‘menospreciada’

Como decíamos antes, a pesar del gran palmarés que tiene, Barbora Krejcikova nunca ocupa los grandes reflectores a comparación de otras exponentes de la WTA. Esto no es algo que pensemos por acá, ella misma ha mencionado que se ha llegado a sentir menospreciada.

Y es que se trata de una de las tenistas con más títulos desde 2020 junto a otras como Iga Swiatek o Aryna Sabalenka, pero casi nunca es citada entre las favoritas a ganar un torneo a diferencia de ellas.

“Cuando leo algo en las redes sociales, se trata de Iga, Aryna y Elena (Rybákina), yo no estoy allí. ¿Qué más debo hacer? ¿Cómo debo demostrarlo? Yo también quiero que me mencionen. También quiero que me reconozcan porque creo que me lo merezco. No quiero caer en el olvido a la sombra de esas tres grandes jugadoras”, dijo a WTA insider cuando se hablaba del nuevo “Big Three” femenino en el circuito.

Barbora Krejcikova / Foto: Getty

Sin duda, Barbora Krejcikova es una tenista a la que hay que seguir de cerca y a quien se debe dejar de menospreciar.

Publicado originalmente en Sopitas.com.

Relacionado