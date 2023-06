Luego del rotundo fracaso en la Nations League y con apenas 7 partidos al frente del equipo tricolor, Diego Cocca terminó su era como técnico de la Selección Mexicana.

Gracias por tu compromiso.

Te deseamos éxito en tus futuros proyectos, Diego Cocca ➡️ https://t.co/QthXC4sdB5 pic.twitter.com/OLUIQJldwh — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 19, 2023

El nuevo comisionado de la Femexfut, Juan Rodríguez informó que el estratega argentino termina su ciclo y que su lugar será ocupado por Jaime Lozano, quien llegará como interino al menos para la Copa Oro que está a la vuelta de la esquina.

Así le fue a México en la Nations League

Limpia en la Selección Mexicana

Cabe señalar que la cabeza de Diego Cocca no fue la única que rodó pues Rodrigo Ares de Parga también dejó su cargo como director de selecciones nacionales.

La FMF, a través de @jcrodriguezbas_, informa que Rodrigo Ares de Parga y Diego Cocca culminan su gestión en Selección Nacional de México. Jaime Lozano es nombrado director técnico interino de @miseleccionmx mayor para la próxima Copa de Oro.



Lee más: https://t.co/3awUNbOWC3… pic.twitter.com/TIYmexpI1m — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) June 19, 2023

Y no es para poco, desde el fracaso en el Mundial de Qatar con el ‘Tata’ Martino, la Selección Mexicana nomas’ no da una y —aunque Uriel Antuna se sorprenda de que la afición ya no apoye al Tricolor— lo cierto es que urge una reestructuración en todos los niveles.

Experiencia olímpica al banquillo

Estamos a días de que comience la Copa Oro y aunque a estas alturas no sabemos si valdrá la pena poner nuestro voto de confianza en este equipo, lo cierto es que la llegada del ‘Jimmy’ Lozano puede ofrecer algo nuevo.

Hay que destacar que mientras el exfutbolista de los Pumas estuvo al frente del Tri en Tokio 2020 nos hizo soñar con el oro olímpico y aunque no se consiguió la hazaña, nos regaló un equipo que jugaba bien al futbol y de paso la medalla de bronce.

El domingo 25 de junio México debuta contra Honduras. Está claro que Jaime Lozano trabajará contrarreloj pero quién sabe, capaz y hasta nos da la sorpresa.

Foto: AFP