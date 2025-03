Lo que necesitas saber: 'Be My Baby' trataría sobre la turbulenta relación entre Ronnie y Phil Spector.

Zendaya sigue en modo “me sé la de chambear”. Luego de verla en varios proyectos del 2024 y tener en la lista otros más, ahora se le apunta como la futura protagonista de la biopic de Ronnie Spector, quien fuera líder de The Ronettes.

Zendaya como Chani en ‘Dune: Part 2’/Foto: Warner Bros. Pictures

En exclusiva, Deadline da a conocer que Zendaya se une al proyecto producido por A24. Éste ya está un poco avanzado, ya que se menciona a Barry Jenkins como director del filme basado en el guion de Dave Kajganich.

De acuerdo con las fuentes del portal especializado en noticias de Hollywood, Zendaya interpretará a Ronnie Spector, quien además de cantante principal de The Ronettes, fue esposa del infame productor musical, Phil Spector… quien dirigió algunos de los más grandes éxitos del grupo femenil.

Foto: Getty Images

Película abordaría relación de Ronnie y Phil Spector

La película, cuyo título parece que será Be My Baby (como el mayor hitazo de The Ronettes) no sería tal cual una biopic. Es decir, no se limitaría a contar la vida de Ronnie Spector, sino que posiblemente se enfocaría en la relación entre la cantante y su esposo, Phil Spector… una relación bastante complicada, por cierto.

Para armar la historia, Kajganich tomará elementos de la vida de Spector y Be My Baby, las memorias escritas por Vince Waldron. Por cierto, Kajganich es guionista de varias películas de Luca Guadagnino: A Bigger Splah, Suspiria y Bones and All.

No es la primera vez que Barry Jenkis y Zendaya trabajan en un proyexto de A24. Jenkins lo hizo con gran éxito, creando la película ganadora del Oscar, Moonlight. Por su parte, Zendaya tiene en su haber la aclamada Euphoria, así como la película El Drama, la cual está próxima a estrenarse.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado