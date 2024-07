Lo que necesitas saber: 'The Bear' es una gran serie, y en parte es por las apariciones y cameos de chefs internacionales.

Yes, chef! The Bear es una de nuestras series favoritas no sólo por su narrativa envolvente y la complejidad de sus personajes (Carmy, Sydney, Richie, Sugar, Marcus, Tina y hasta los Flaks), sino también por la autenticidad con la que Chris Storer y los creadores de la serie, han logrado plasmar el caos, sangre y destrucción que se vive en las cocinas de los restaurantes.

Basta recordar cómo el mismísimo Anthony Bourdain definió esa misma experiencia como “la ciencia del dolor”. Es así, con sangre, sudor y lágrimas, como llegamos a la tercera temporada de The Bear, la cual llegará a Disney+ el próximo 17 de julio.

Y por acá, con SPOILER ALERT, les desmenuzaremos las apariciones especiales y cameos de chefs mexicanos e internacionales en esta nueva entrega de The Bear. Así que si aún no has devorado todos los capítulos, incluyendo los de la tercera temporada, te recomendamos que lo hagas antes de continuar. ¡Te lo advertimos!

Los chefs de la vida real que aparecen en The Bear

A lo largo de la serie, The Bear nos ha deleitado con apariciones especiales en episodios clave. Quizá las más recordadas son las de Jamie Lee Curtis o Bob Odenkirk en ese sexto episodio aterrador de la sexta temporada titulado “Fishes”.

Pero también han aparecido algunos de los chefs más importantes del mundo, quienes tienen cameos interpretándose a sí mismos o a personajes relacionados al universo culinario.

Jamie Lee Curtis como Donna, la madre de Carmy y Natalie en The Bear / Foto: FX Networks.

Los chefs que aparecen en The Bear no sólo aportan un toque de humor y sabor a la serie, sino que también juegan un papel importante en el desarrollo de la historia y la narrativa gastronómica.

Cada chef aporta su propia perspectiva y experiencia al mundo de The Bear, lo que nos ofrece a todos los foodies una conexión directa entre la ficción y la realidad, además del guiño que nos invita a aprender más sobre el mundo de la hospitalidad. A continuación, te invitamos a un recorrido por algunos de los cameos más memorables:

Thomas Keller

Thomas Keller es uno de los chefs más importantes e influyentes del mundo. Su excelencia queda patente en las siete estrellas Michelin que ostenta entre sus restaurantes (The French Laundry, Per Se, Surf Club y Bouchon), una hazaña sin precedentes para un chef estadounidense.

Keller ha dedicado su vida a la maestría de la gastronomía francesa y norteamericana, perfeccionando técnicas y deleitando paladares con su visión única, lo cuál le llevó a ser consultor culinario en Ratatouille.

Foto: Cortesía: FX / Disney +

Probablemente, Thomas Keller es la referencia gastronómica o el chef más influyente en el desarrollo de The Bear, y una muestra de ello es el “Yes, chef!”, la frase icónica de la serie y que se origina como un guiño a una de las reglas de oro de Keller.

En sus restaurantes, todos los cocineros o empleados de cocina deben llamarse entre ellos como “chef”, una muestra de respeto y profesionalismo en su cocina. Por si fuera poco, The French Laundry figura en The Bear como uno de los restaurantes en los que se formó Carmy, a quien en diferentes episodios vemos vistiendo la filipina con el emblema de tan distinguido restaurante.

Foto: Cortesía IG / Chef Thomas Keller

Daniel Boulud

El chef francés, Daniel Boulud es otro de los pioneros de la alta gastronomía al fungir como chef ejecutivo del legendario restaurante Le Cirque en Nueva York y ganar el reconocimiento como mejor chef en 1988, siendo este tan sólo el inicio de una fructífera carrera.

Boulud es conocido por su innovación culinaria, y ha cosechado múltiples estrellas Michelin hasta ser nombrado, incluso, como Caballero de la Legión de Honor por el gobierno francés.

Cortesía: FX / Disney +

Su restaurante insignia se llama Daniel, un bistrot ubicado en el Upper East Side de Manhattan. Pero para darnos ideas de su alcance y trascendencia, Daniel Boulud ha logrado abrir más de 20 restaurantes en diversas partes del mundo que incluyen Nueva York, Toronto, Montreal, Miami, Singapur, Dubai y las Bahamas.

Además de The Bear, Daniel Boulud ha participado en otras series de televisión como un cameo en Billions, Top Chef Canadá y su propia serie After Hours With Daniel Boulud en el que entrevistaba a chefs de otros restaurantes para revelar sus secretos sobre los platillos que más disfrutan cocinar o los lugares a los que les gusta ir para relajarse.

René Redzepi

NOMA ha sido reconocido en muchas ocasiones como “el mejor restaurante del mundo” (al grado que The 50 Best cambió sus reglas para evitar que los ganadores absolutos como este restaurante, puedan volver a ganar). Por lo que es innegable que NOMA es un referente gastronómico mundial.

Creado por el chef danés René Redzepi, pionero del concepto de alta cocina y sustentabilidad con el uso de ingredientes locales, NOMA por supuesto que aparece en The Bear en varias ocasiones.

Foto: Cortesía FX/Disney+

Pero va más allá de eso, pues se trata de una de las referencias obligadas dentro de la serie gracias a su reputación como el mejor restaurante del mundo y como uno de los lugares en los que Carmy se formó como chef. Así es, Carmy es lo que es gracias a estos restaurantes.

El chef René Redzepi cuenta con una aparición especial en The Bear, y por supuesto que no podemos ignorar que el mexicano Pablo Soto es ni más ni menos que el jefe de cocina de NOMA…

Rosio Sánchez

Hablando de NOMA y de René Redzepi, otra de las grandes destacadas de la cocina en Copenhague es la chef Rosio Sánchez. Nacida en Chicago, pero de padres mexicanos, Rosio Sánchez trabajó en NOMA y posteriormente fundó su propio proyecto conocido como Hija de Sánchez.

En este lugar incorpora técnicas modernas con sabores tradicionales de México, ganándose un lugar como una de las paradas obligadas para comer en Dinamarca. Si no me creen, pregúntenle a grandes celebridades como Reese Witherspoon, quien se dio una vuelta por ahí.

Cortesía: Rosío Sánchez

Matty Matheson

The Bear tiene un montón de personajes memorables, y uno de los mejores es, sin lugar a dudas, Neil Fak, el sujeto que la hace de todo en Original Beef of Chicagoland como electricista, plomero y cualquier cosa que se les ocurra o que se pueda componer.

Fak es interpretado por Matty Matheson. Pero su participación va más allá de ser actor, pues también funge como productor ejecutivo de la serie y por si no fuera suficiente, ¡Matheson es un chef en la vida real! Matheson comenzó su carrera como ayudante de cocina en diversos restaurantes de Canadá hasta convertirse en chef ejecutivo de Parts & Labour de Toronto, el cual cerró sus puertas en 2019.

Cortesía: Matty Matheson

Pero no se detuvo ahí. Matty Matheson arrancó diversos proyectos culinarios como Prime Seafood Palace y sus aclamadísimas hamburguesas llamadas Matty’s Patty’s Burger Club.

Curiosamente, Neil Fak, el personaje al que da vida en The Bear, no cocina absolutamente nada, y por el contrario, como les contamos, es una especie de conserje o encargado del mantenimiento del lugar. ¿Algún día veremos al verdadero chef de The Bear cocinar algo? Es un misterio.

Paulie James

Otro de los chefs que cuentan con un personaje recurrente en The Bear es Paulie James, quien da vida a Chucky, uno de los asistentes de cocina que se encarga de ayudar a Ebra en la preparación de los sándwiches que venden en la ventanilla.

En la vida real, Paulie James también se encarga de preparar estos mismos emparedados, y lo hace en su aclamado Uncle Paulie’s Deli especializado en sándwiches gourmet. Este local cuenta con tres sucursales en Los Ángeles, pero en realidad basa sus ingredientes y preparación en otros lugares como Nueva York.

Chris Zucchero

Si parpadeas, te lo pierdes. Así que aguas. Chris Zucchero es una de las piezas más importantes de The Bear. ¿Por qué? Porque es ni más ni menos que el chef detrás de Mr. Beef, el restaurante de la vida real que de alguna manera inspiró a Christopher Stores a crear The Bear.

Zucchero y Storer mantienen una amistad desde la infancia, y Mr. Beef fue el lugar que inspiró The Original Beef Of Chicagoland en la serie. De hecho, el piloto de The Bear se filmó dentro del restaurante original antes de que los productores construyeran una réplica dentro de un estudio de producción.

Foto: Cortesía FX / Disney+

Al día de hoy, Mr. Beef sirve para filmar algunas secuencias y tomas externas de The Bear. Y al mismo tiempo vemos a Chris Zucchero aparecer en la serie como “Chi-chi”, uno de los personajes que entrega las cajas llenas de ingredientes y mercancías a Carmy al tiempo en el que le pide que “no se atrase con los pagos”.

Y por cierto, si alguna vez están por Chicago y quieren probar los sándwiches que inspiraron The Bear, vayan a Mr. Beef ubicado en el 666 de N. Orleans St. y cuya fachada luce más o menos así.

Foto: Mr. Beef

Publicado en Sopitas.com.

