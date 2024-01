Una noche de enero de 1985, las estrellas más importantes de la música se reunieron para grabar We Are The World. Una rola que convirtió el caos en dos premios Grammy, millones de copias vendidas y de paso, muchísima lana para las y los niños de África.

39 años después Netflix te contará en The Greatest Night in Pop, la historia detrás del octavo sencillo físico más vendido en toda la historia de la música. ¿Cómo fue trabajar con leyendas de la música como Lionel Richie, Stevie Wonder y Michael Jackson al mismo tiempo?

We Are The World llegará a Netflix a través del documental: The Greatest Night in Pop

¿Te imaginas a los Avengers de la música en una misma canción? Billy Joel, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, Diana Ross, Bob Dylan, Ray Charles y Stevie Wonder fueron algunas de las leyendas de la industria que se reunieron en un estudio de grabación para crear We Are The World.

Escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, We Are The World fue lanzada el 7 de marzo de 1985 por la agrupación de músicos y solistas que se autodenominó USA for África. El objetivo de la canción fue recaudar fondos para combatir la hambruna en África. Sin embargo, lo que ninguno de los músicos sabía era que estaban por grabar uno de los éxitos más sonados de todos los tiempos.

La creación de Jackson y Richie se convirtió rápidamente en un hitazo que se mantuvo en la cima de las listas de popularidad durante varios años y con más de 20 millones de copias vendidas, We Are The World —el primer sencillo certificado multiplatino— recaudó más de 168 millones de dólares.

La fórmula era perfecta: Juntar a varias estrellas, apoyar ante la desgracia y, de paso, ganar unos milloncitos… Fue tal el impacto cultural de We Are The World que en 2010 se hizo otra rola —sin tanto éxito— para apoyar a la población de Haití y todavía en 2020 se propuso lanzar una versión pandemia. Sin embargo, los planes quedaron en “veremos”.

¿Cómo lidiar con el ego de varios artistas, no morir en el intento y de paso crear algo tan increíble? De eso va el especial de Netflix: The Greatest Night in Pop que nos presentará imágenes y testimonios inéditos de aquella legendaria noche.

39 años después la hambruna en África sigue presente

A casi cuatro décadas del lanzamiento de esta rolota que marcó época, varias estrellas eclipsaron, otras más, pasaron del plano terrenal. Sin embargo, la bronca de la hambruna en África sigue muy presente.

De acuerdo con la organización Save the Children, la continua escasez de lluvias, con su consecuente sequía y los conflictos en África han dejado a más 1.4 millones de niñas y niños al borde de la hambruna en Somalia, Yemen, Nigeria y Sudán del Sur.

Está claro que por más fondos recaudados, una canción nunca será suficiente para solucionar problemas así de grandes. Sin embargo, We Are The World fue un gran parteaguas para preocuparnos por temas sociales a través de la música:

The Greatest Night in Pop llegará a Netflix el próximo 29 de enero y aquí te dejamos el tráiler oficial:

