Lo que necesitas saber: The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim se estrenará en diciembre y acá está el primer adelanto de la película.

Volvemos a la Tierra Media, solo que un par de siglos antes de la historia que conocemos. Por fin Warner Bros reveló el tráiler de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim y como ya lo leyeron arriba, se ve espectacular.

Esta entrega realizada al estilo anime y dirigida por Kenji Kamiyama, llega como una precuela de la trilogía original de Peter Jackson. ¿Y de qué va la historia? Acá les contamos los detalles.

Imagen del logo de la película. Foto: Warner Bros.

La historia de The War of the Rohirrim

The Lord of The Rings: The War of the Rohirrim se desarrolla específicamente 183 años antes de la trama de La comunidad del anillo. En esta película, veremos la historia de origen de esa mítica fortaleza que en las obras de Tolkien se conoce como El Abismo de Helm.

Y por lo mismo, el protagonista de esta historia será el rey Helm Hammerhand (con la voz de Brian Cox), quien buscará sobrevivir a toda costa tras el ataque de Wulf, señor de los dunlendinos.

Pero en esta historia, no solo Hammerhand aparecerá como protagonista, sino que su hija, Hera, también tendrá una aparición importante como símbolo de esperanza de los pueblos asediados en la historia. Y las sorpresas no acaban…

Helm, personaje que tendrá la voz de Brian Cox. Foto: Warner Bros.

Aquí el tráiler de ‘The Lord of The Rings: The War of the Rohirrim’

En el tráiler de The Lord of The Rings: The War of the Rohirrim, podemos ver Eowyn será quien narre esta historia. Y lo mejor de todo es que para esto, la actriz Miranda Otto, quien interpretó a la personaje en la trilogía de Peter Jackson, regresará para prestarle voz en su narración.

El conflicto llega cuando Wulf y su familia se acercan a Helm para pedir la mano de Hera, siendo que ellos se conocen desde la infancia. Sin embargo, el rey desconfía de las intenciones del joven señor dunlendino diciéndole que “no busca una alianza, sino un trono”.

Pronto, vemos cómo Freca –padre de Wulf– muere a manos del rey Helm… y esto es lo que desata la guerra que pronto obligará a Hammerhead a escapar del asedio tras asesinar al antiguo señor de los dunlendino. Chequen qué onda acá abajo.

Fecha de estreno de la película

¿Qué les pareció el tráiler de The War of the Rohirrim? Se ve bastante épico, la verdad. Y bueno, para que no se les escape el dato de su agenda, se reveló que la película animada se estrenará en Estados Unidos el 13 de diciembre próximo.

Por otro lado, la cinta llegará a los cines de todo el mundo el 11 de diciembre. Así que ya salió un plan para las fechas decembrinas. ¿Emocionados o qué onda?

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado