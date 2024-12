Quién diría que Toshirō Mifune y Selena Gomez tienen algo en común. Pero antes de llegar a eso, hagamos una brevísima semblanza de sus respectivas trayectorias.

La carrera de Toshirō Mifune

Toshirō Mifune trabajó en 16 películas con uno de los mejores directores en la historia del cine, Akira Kurosawa. Entre sus colaboraciones está la aclamada Rashomon de 1950 y Los siete samuráis del 54, considerada por muchos como la primera película de acción en la historia.

También trabajó con otros grandes cineastas japoneses como Masaki Kobayashi o Mikio Naruse. Además, es considerado como uno de los actores emblemáticos del cine japonés del siglo XX, siendo más reconocido por sus participaciones en cintas de samuráis.

Toshirō Mifune en ‘Los siete samuráis’ / Foto: Cineteca Nacional

La carrera de Selena Gomez

Selena Gomez, por su parte, es una de las figuras más conocidas a nivel mundial. Inició su carrera en el programa infantil de Barney y luego dio el salto a Disney Channel con Los hechiceros de Waverly Place, lo cual dio paso a una exitosa carrera musical.

Y eso no es todo. También es empresaria y tiene una enorme compañía de productos de belleza llamada Rare Beauty. En los últimos años ha empujado más su carrera como actriz en series como Only Murders in the Building.

Ambos han sido nominados a premios internacionales, entre los que destacan el British Academy Award por Los siete samuráis para Mifune, además de un premio por su actuación en el Festival de Venecia por Yojimbo. Gomez fue nominada a los Emmy, y ahora tiene una nominación a los Golden Globes por Only Murders in the Building y otra por Emilia Pérez.

Selena Gomez y el elenco de ‘Emilia Pérez’ / Foto: Getty Images

Pero nada de eso significa realmente nada. En realidad, lo que Selena Gomez y Toshirō Mifune tienen en común es su aparición en una película hablada en español, idioma que desconocen en su totalidad. Pero vamos por partes.

Toshirō Mifune en Ánimas Trujano

Ánimas Trujano es una película de 1961 de Ismael Rodríguez basada en la novela La mayordomía, publicada en 1951 por Rogelio Barriga Rivas sobre un indígena que a pesar de ser súper flojo y medio borracho, quiere ser el mayordomo de un pueblo en Oaxaca.

La película está protagonizada por Mifune en el papel principal, el de Ánimas Trujano, y en realidad, filmó toda la película sin saber ni una sola palabra de español. Lo que hizo fue aprenderse sus diálogos de manera fonética, y decirlos sin saber lo que decía. Pero aquí hubo truco: el actor Narciso Busquets dobló su voz en español para que funcionara.

Ánimas Trujano recibió una nominación al Oscar como Mejor Películas Extranjera, la segunda película mexicana en llevarse mención en esta categoría de la Academia.

Selena Gomez en Emilia Pérez

Selena Gomez protagonizó Emilia Pérez, una producción de 2024 dirigida por Jacques Audiard. Entre el elenco también está Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz y Edgar Ramírez. Esta película se estrenó en competencia en Cannes, donde se llevó el reconocimiento para todo el elenco femenino, incluida Gomez.

Emilia Pérez sigue la historia de un narcotraficante mexicano conocido como Manitas del Monte, quien contrata a una abogada para que se haga cargo del papeleo en relación a su operación de cambio de sexo… y es así como surge Emilia Pérez.

Selena Gomez como Jessie en ‘Emilia Pérez’ / Foto: Pathé Films

¿Y cuál es el papel que interpreta Selena Gomez? El de Jessi, la esposa/viuda de Manitas del Monte, madre de sus hijos y quien tiene una “nueva” relación con un sujeto bastante complicado. El papel de Selena es el de una mexicana que ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos, por lo que habla español con acento “gringo”.

Selena ha enfrentado algunas críticas por su actuación, y en respuesta, ha dicho que no tuvo mucho tiempo para preparase para el papel. Pero para sorpresa de muchos, recibió una nominación al Golden Globe como Mejor Actriz de Reparto por este personaje.

