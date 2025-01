Lo que necesitas saber: The White Lotus se estrenó en 2021 y, con sus dos primeras temporadas, reúne 43 nominaciones al Emmy.

La nueva temporada de The White Lotus está cerca de estrenarse. Y si aún no saben cuándo salen ni de qué onda con los nuevos capítulos de esta exitosa serie, no se preocupen, aquí va toda la información.

The White Lotus, temporada 3 / Imagen: Max

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de The White Lotus?

The White Lotus va por su tercera temporada y aquí está su nuevo y definitivo trailer… pero antes, deben saber que los nuevos capítulos de la serie creada por Mike White podrán disfrutarse a partir del 16 de febrero. Claro, por MAX.

Mientras que la primera temporada se desarrolló en Hawai y la segunda en Sicilia, la tercera entrega de The White Lotus sucede en un exclusivo resort de Tailandia. ¿Qué veremos? Una sátira social, con las vivencias de los varios huéspedes y empleados del lujoso lugar.

The White Lotus, temporada 3 / Imagen: Max

Cantante de Blackpink será parte de la serie

El elenco de esta temporada está encabezado por Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong y Aimee Lou Wood.

Uno de los atractivos la temporada 3 es la participación de Lalisa Manobal, cantante del grupo de k-pop, Blackpink. Lalisa interpretará a Mook, una de las mentoras de bienestar para los huéspedes de The White Lotus.

The White Lotus, temporada 3 / Imagen: Max

El reparto adicional incluye a Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O’Reilly, y Shalini Peiris.

The White Lotus se estrenó en 2021, recibiendo 20 nominaciones al Emmy en 13 categorías y llevándose 10 premios. La segunda temporada –estrenada en 2022– superó la marca con 23 nominaciones, incluyendo Mejor Serie Dramática.

Publicado en Sopitas MX.

