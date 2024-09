¡Por fin! Octubre nos está pisando los talones y eso sólo significa una cosa: ¡Halloween está cerca! Este año tendremos doble shot de magia y nostalgia con los clásicos que marcaron nuestra infancia: The Nightmare Before Christmas y Hocus Pocus!

Estas dos películas han sido parte del espíritu halloweenesco durante décadas y ahora tendremos la oportunidad de disfrutarlas como nunca antes: ¡en la pantalla grande! Te contamos todo lo que necesitas saber.

The Nightmare Before Christmas: un clásico inolvidable

“This Is Halloween, this is halloween”, ¿ya estás listo para cantar este rolón junto a los ciudadanos de Halloween Town? En 1993 la producción de Tim Burton dejó encantado a más de uno con el estilo de stop motion inconfundible en The Nightmare Before Christmas.

Foto: Instagram @disney

De acuerdo con Disney, la historia de Jack Skellington y su fallida incursión en la Navidad revivirá en las salas de cine el próximo viernes 11 de octubre. ¿Buscas más aventuras en Halloween Town? ¡Checa la Mansion Holliday en Disneyland Park!

Hocus Pocus: de un fail en taquillas a un clásico de culto

En el mismo año Disney lanzó otro películón para ponerle ambiente al mes de Halloween: Hocus Pocus. Sin embargo, la historia de las hermanas Sanderson no fue el éxito esperando en taquillas durante su lanzamiento.

Foto: Instagram @disney

¿Habrá sido la combinación de comedia y un poco de terror? No lo sabemos, pero las travesuras de las icónicas brujas de Salem se afianzaron con el paso del tiempo y, los fanáticos del cine y el Halloween, hicieron de Hocus Pocus un icono de la temporada. ¡La tendremos en cines el viernes 18 de octubre!

¿Y los boletos?

The Nightmare Before Christmas y Hocus Pocus serán el plan ideal para celebrar Halloween en familia. Pero lo más importante: ¿cuándo salen los boletos para las funciones?

Mantente atento a las redes sociales de Cinemark Theatres, ya que prometieron que “muy pronto” estarán disponibles las entradas para disfrutar The Nightmare Before Christmas y Hocus Pocus en la gran pantalla.

¡Prepara tu mejor disfraz! Y no te pierdas las oportunidad de celebrar Halloween de manera épica: lleno de risas, música y un toque de terror. ¡Nos vemos en la sala!

