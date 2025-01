The Brutalist es una de las películas más nominadas a los premios Oscar 2025. Esta película dirigida por Brady Corbet y protagonizada por Adrien Brody, recibió un total de 10 nominaciones, entre las que destacan las categorías principales de Mejor Película, Director, Actor y Guion.

The Brutalist (El brutalista por su título en español) es la favorita para ser la máxima ganadora de esta edición. O al menos, la mayoría le apuesta a que se lleva el Oscar de Película y Director considerando que en ambas categorías se llevó el Globo de Oro.

Imagen de la película ‘The Brutalist’ / Foto: Festival de Venecia

¿Y Adrien Brody no es el favorito? Hasta hace unos días era el favorito para llevarse el galardón en la ceremonia de los Oscar después de recibir el Globo de Oro. Sin embargo, una reciente controversia relacionada con el uso de Inteligencia Artificial para mejorar sus diálogos en húngaro, bajó las apuestas en este aspecto. AQUÍ les contamos de ese tema.

Sin embargo, The Brutalist sigue siendo la favorita. Y para entrarle a la conversación con esta película, por acá les contamos si su historia, sus personajes y todo, está basado en hechos reales. Pero… primero lo primero.

Adrien Brody en ‘The Brutalits’ / Foto: Festival de Venecia

¿De qué trata The Brutalist?

The Brutalist sigue a Lászlo Tóth, un famoso arquitecto originario de Hungría que migra a los Estados Unidos como consecuencia de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Lászlo está casado, pero se separó de su esposa Erzsébet antes de emprender su viaje.

Es así como nuestros protagonista llega a Pensilvania, lugar en el que se encuentra uno de sus primos llamado Atila, quien ya está completamente establecido en el país, e incluso se casó con una mujer estadounidense. Esto es importante porque de alguna manera, le da indicaciones a Lászlo de la cultura e idiosincracia del lugar, sobre todo en cuanto a los procesos de creación.

Lászlo, como les contamos, es arquitecto, pero en el nuevo país trabaja como obrero. Es así que conoce a un magnate que tras un malentendido, reconoce la importancia del hombre, y le asigna una monumental tarea. Sólo que, consumido por un sistema en el que prevalece el valor monetario por encima de cualquier cosa, Lászlo se ve fuertemente afectado a un nivel físico, mental y emocional.

Imagen de The Brutalist / captura de pantalla (trailer, A24)

¿The Brutalist está basada en una historia real?

La respuesta es no. Ninguno de los personajes ni el desarrollo de la historia se basó en un caso específico. The Brutalist es 100 por ciento ficción creada por Brady Cobert.

Lo interesante en The Brutalist, es que está construida como si fuera una biografía, y por eso, sin tener contexto, es fácil pensar que podría estar basada en hechos reales. Ahora bien. Otros puntos a considerar es que sí hay aspectos que se basan en la realidad.

The Brutalist, nueva película con Adrien Brody

El primero es el brutalismo, concepto de donde sale el nombre de la película. El brutalismo es una corriente del modernismo dentro de la arquitectura que nació en Europa en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial como una respuesta no tanto artística, sino estructural: reconstruir espacios.

Y la otra es mucho más emocional en relación a Adrien Brody. La madre del actor, Sylvia Plachy, es una migrante húngara que dejó atrás su país para encontrar nuevas oportunidades en Estados Unidos en la década de los 50. Parte de la resiliencia que el actor reconoce en su madre como migrante y fotógrafa, las imprimió en su interpretación en The Brutalist.

Adrien Brody. Foto: Getty

Peeero… sí existió Lászlo Tóth

Ya quedamos que The Brutalist no está basada en hechos reales. Pero lo fascinante es que Lászlo Tóth sí existió. Fue un hombre de origen húngaro que no se dedicaba a la arquitectura sino a la geología. La cosa es que este sujeto es bastante famoso pero por las razones equivocadas. No ganó fama por algún descubrimiento relacionado a su profesión o algo por el estilo.

Este Lászlo Tóth acaparó los titulares porque el 21 de mayo de 1972, se metió a la Basílica de San Pedro, el templo católico más importante del mundo ubicado en la Ciudad del Vaticano, se acercó a La Piedad (también conocida como Pietà), sacó un martillo geológico y la comenzó a golpear.

Imagen del arresto de Lászlo Tóth después de dañar ‘La piedad’ / Foto: Getty Images

¿La razón? El buen Lászlo gritaba que él era Cristo mientras intentaba destruir la obra. Lo curioso, por decirlo de alguna manera, es que Lászlo tenía 33 años al momento del ataque y usaba el pelo largo y barba para asegurarse de que lo reconocieran como el mesías.

El daño a la obra fue terrible. Lászlo afectó, en su mayoría, a la Madonna. Lo más severo quedó visible en el rostro, sobre todo en la parte de los ojos y la nariz, la cual voló después de los martillazos. También afectó una de sus manos y parte del velo.

Los daños ocasionados a ‘La piedad’ por parte de Lászlo Tóth fueron fuertes / Foto: Getty Images

