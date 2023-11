Diciembre nos respira en la nuca y nada mejor para este clima frío que meternos en la cama con muchas cobijas y ver Netflix. Por eso aquí te dejamos algunos estrenos que llegan a la plataforma para el cierre de este 2023.

Dejar el mundo atrás

¿Te imaginas salir de vacaciones con tu familia y que de pronto queden incomunicados y vulnerables en un lugar desconocido? Dejar el mundo atrás es una película protagonizada por Kevin Bacon, Ethan Hawke y Julia Roberts que te mantendrá al filo de la cama.

Dirigida por Sam Esmail, la peli muestra como unas vacaciones familiares en Long Island se ven interrumpidas por dos desconocidos que traen noticias de un apagón. A medida que crece la amenaza, los protagonistas deben decidir cómo sobrevivir a la crisis mientras se enfrentan a un mundo que se derrumba.

Dejar el mundo atrás se estrena en Netflix el próximo 8 de diciembre.

Aquí una probadita de lo que nos espera con este elenco de ensueño:

Berlín

Desde que nos enteramos que Berlín tendría su propia serie, las y los fanáticos de la Casa de Papel nos emocionamos bastante y es que el personaje interpretado por Pedro Alonso fue uno de los más entrañables de la producción.

En su época dorada, Berlín se reúne con una banda en París para llevar a cabo uno de sus mejores planes: robar 44 millones de euros en joyas durante una noche.

¿Logrará conseguir su cometido? Descúbrelo el próximo 29 de diciembre.

Aquí te dejamos el avance oficial:

The Crown | Sexta temporada | Parte 2

Después de tantos años de intriga, polémica, emociones y lágrimas. The Crown llega a su fin con la parte 2 de la sexta temporada que arrancó el pasado 16 de noviembre.

Aunque en un inicio nos sacamos de onda por la división en dos partes de la sexta temporada, lo cierto es que este ejercicio resultó bastante chido pues nos dieron unos días para ver más de The Crown antes del 14 de diciembre que termina una de las series más sonadas de los últimos años.

Te dejamos el tráiler para que le eches un ojo:

Cielo para Dos

La Isla del Infierno abre sus puertas para una tercera temporada de Cielo para Dos. El reality show coreano que reúne a varias personas desconocidas cuyos nombres serán lo único que vamos a conocer.

El éxito de Cielo para Dos radica en la forma tan peculiar de interactuar entre las las y los coreanos. Esto sin contar las románticas citas y la sorpresa de estar sentados junto a alguien que bien puede ser un basurero o un empresario multimillonario.

Aquí te dejamos los avances de la temporada 3:

Dulce Hogar

La segunda temporada de esta serie coreana post apocalíptica llegará a Netflix el próximo viernes para arrancar diciembre con monstruos, sangre y mucha acción.

Por si no has visto Dulce Hogar, la premisa es sencilla: La raza humana se ha transformado en feroces monstruos que destruyen todo a su paso. La historia gira en torno a Cha Hyun, un adolescente común y corriente, quien pasó de preocuparse por sus problemas escolares a no morir en las garras de sus vecinos.

Este es el avance de la segunda temporada:

Ahora que si quieres ponerte en mood navideño. Aquí te recomendamos estas pelis que valen mucho la pena para esta temporada.

