Saturday Night Live hace parodia de discusión entre Trump y Zelenski en Oficina Oval

Lo que necesitas saber: Fieles a su estilo, en Saturday Night Live hicieron parodia de la incómoda discusión entre Trump y Zelenski en la Oficina Oval.

*A Trump no le gusta esto* O quizá sí… Desde hace unos días el mundo no deja de hablar de lo ocurrido entre la muy incómoda reunión de Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Oficina Oval, donde la tensión podía cortarse con un cuchillo.

Foto: Andrew Harnik/Getty Images.

Trump y Zelenski protagonizaron una reunión bastante incómoda

Por acá les contamos sobre dicha reunión donde Zelenski le reprochó a Trump estar haciendo acuerdos con Rusia para resolver el fin de la guerra con Ucrania.

Trump no sólo negó esto, sino que además le dijo al presidente ucraniano que no estaba en condiciones de ponerse sus moños y que con su actitud y peticiones lo único que hacía era jugar con la “tercera guerra mundial”.

Reunión Zelenski, Trump, Vance / Captura de pantalla

La cual llegó en forma de parodia a Saturday Night Live

Tan incómoda se puso la cosa que el vicepresidente J.D Vance entró al quite y llamó a Zelenski un “irrespetuoso” y casi le dijo que era un malagradecido por no ver el acuerdo conseguido por el mandatario estadounidense en pro de su país.

Pues bueno, muchos vimos el video y todas las posturas que salieron luego de esta incómoda reunión. Eso incluyó al elenco de Saturday Night Live, que muy a su estilo decidieron hacer una parodia del encontronazo entre Trump y Zelenski.

En SNL hicieron una parodia de la incómoda reunión entre Trump y Zelenski. Foto: NBC

Con un cameo especial de Mike Myers como Elon Musk

Fue durante el programa del pasado 1 de marzo donde vimos a Mikey Day, quien interpretó a Zelensky y James Austin Johnson como Trump, quien se presenta como “Presidente y director ejecutivo del Hotel y Casino Gaza” y que se mofa de la vestimenta del personaje de Day.

Pero lo más llamativo del sketch fue el cameo que hizo el mismísimo Mike Myers como Elon Musk, quien apareció junto a un “atuendo muy oficial y muy respetuoso” que consistía en una camisa negra y una motosierra que le regaló Javier Milei.

Foto: NBC

Vean el sketch de SNL a continuación:

“Elon, nos encanta tu atuendo, muy oficial y muy respetuoso. Y me encanta cuando me metes esa motosierra en la cabeza”. dice el falso Trump. “Nos encantan los despidos masivos porque no es necesario saber cómo se llaman ni qué hacen exactamente”, dice el falso Elon Musk.

Acá les dejamos el sketch de SNL por si no lo han visto:

Sorpresivamente ni Trump ni Elon Musk han mencionado algo respecto a este sketch, aunque no sería raro que escuchemos/leamos sus opiniones próximamente.



Publicado en Sopitas MX.

