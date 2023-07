Una de las parejas más hermosas, longevas y también más discretas de Hollywood está dando de qué hablar y a nosotros el chismecito nos encanta.

Ryan Gosling y Eva Mendes llevan aaaños juntos y, muchos locos románticos, pensarían que se dieron el “sí, acepto” hace tiempo… pero tal vez no. ¿Hablamos de boda secreta o siguen siendo los novios eternos?

Ryan Gosling y Eva Mendes: Un amor de película

Foto: Instagram @evamendes

The Place Beyond The Pines, la película del 2013, unió a Lucas y Romina en un amor que fue más allá de la pantalla. Ryan Gosling y Eva Medes terminaron enamorados en la vida real y llevan poco más de una década compartiendo sus vidas. ¡Hasta tienen dos hijitas!

Pero aquellos con el pensamiento más vintage —por no decir arcaico—, se preguntan si esta feliz pareja estará casada o no. Eva Mendes dijo alguna vez que eso del matrimonio no era lo suyo.

“Creo que es muy sexy estar con alguien de cincuenta o sesenta años y decir: ‘Ese es mi novio’. Creo que marido y mujer son simplemente… muy poco atractivos”. – Eva Mendes en entrevista con Chelsea Handler.

¿Será? Lo que sí sabemos es que no hay que creerle todo lo que dice. El año pasado admitió que nunca quiso tener hijos… hasta que conoció a Ryan Gosling. ¡Y así cualquiera! Casi casi nos aplicó el famoso meme del expresidente mexicano: “¿Qué hubieran hecho ustedes?”… Probablemente lo mismo, Eva.

Foto: Twitter/Meme

¿Están casados o no?

Foto: Getty Images

Luego de un pesito de contexto, ahora sí el chisme por el que vinieron: ¿Están casados o no? En algunas entrevistas Eva Mendes se ha referido a Ryan Gosling como su esposo. “Mi esposo esto, mi esposo lo otro, mi esposo Ryan Gosling”. ¡La envidia! Eso apuntó a que la prensa concluyera que se casaron en secreto.

Mientras Ryan Gosling grababa The Fall Guy en Australia el año pasado, Eva Mendes dijo que ella y su esposo Ryan la estaban pasando muy bien. ¡Atrapada! Además, una foto en Instagram puso a todos a sospechar.

La actriz trae tatuada la frase “De Gosling” en la muñeca. Eva Medes de Gosling, un nombre de señora casada. Ya ven que, algunas veces, todavía se acostumbra eso de ponerse el apellido del esposo cuando se contrae matrimonio.

Sean marido y mujer o no, Ryan Gosling se paseó por la alfombra rosa en el estreno de Barbie con la inicial de Eva Mendes colgando de su pecho. Ella, por su parte, subió un video de él a Instagram, acompañándolo con un “Mi Hombre, Mi Vida, Mi Amor …RG”.

Mientras soñamos que somos Eva Mendes y Ryan Gosling es nuestro bello esposo, les dejamos un video del actor cantando junto a Slash en un adelanto exclusivo de Barbie.

