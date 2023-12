Lo que necesitas saber: La icónica canción interpretada por Ryan Gosling cuenta con una nominación para los Grammys.

Prepárate porque mañana 20 de diciembre se estrenará en todas las plataformas digitales una nueva versión navideña de I’m Just Ken, la divertida rola interpretada por Ryan Gosling en la película de Barbie.

Con una nominación para ganar el Grammy, I’m Just Ken fue una de las canciones más destacadas en el mundo del cine durante el 2023 y en este sentido era de esperarse que Barbie le sacara más jugo a esta joyita.

Foto: Captura de pantalla | IG: Barbie

Entérate: Esta es la nueva película que protagonizará Adam Sandler

Ryan Gosling lanzará una nueva versión navideña de I’m Just Ken

A través de un video que fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de Barbie, se muestra a Ryan Gosling y a Mark Ronson —el creador de la rola— en un estudio musical adornado con luces navideñas.

En la publicación se observa al actor y al productor cotorrear mientras que en el fondo del lugar se lee la frase: “Merry Kristmas Barbie” en referencia a las fiestas de fin de año y claro, a que Ken no es muy bueno para escribir que digamos…

Por si te lo preguntabas, I’m Just Ken no es una simple canción como podría parecer a simple vista. De hecho, se trata de una megaproducción donde no solo brilla el talento de Ryan Gosling sino también el del coguionista Andrew Wyatt sin contar la magia de Slash en la guitarra.

Una de las mejores canciones del año

Cabe señalar que gracias a I’m Just Ken, Ryan Gosling logró su primer éxito en el Billboard Hot 100 y consiguió su primera nominación al Grammy por la Mejor Canción Escrita Para Contenido Visual.

Aunque eso sí, además de I’m Just Ken, el 2023 nos regaló rolones como Peaches de Jack Black en la película de Super Mario Bros o Dance the Night, el tema principal de la película de Barbie.

¿Cuál canción crees que se lleve los reconocimientos?

Aquí te dejamos la rola original para que la vuelvas a escuchar y te montes en tu caballo:

Relacionado