En ocasiones, la televisión toma dimensiones tan impresionantes en su narrativa, producción, estructura e historia, que se convierte en algo más cercano a un evento fílmico. Son experiencias cinemáticas que trascienden el tamaño de su pantalla. Y una de nuestras series favoritas que encajan perfecto en este selecto espectro, es Penny Dreadful.

Y sí, podemos mencionar otras series como la primera temporada de True Detective, Game of Thrones, Chernobyl, Twin Peaks, The Last of Us, Band of Brothers, The Sopranos, Breaking Bad y muchas más. Algunos de estos ejemplos se consideran lo mejor de la televisión en la historia.

Josh Hartnett, Eva Green y Harry Treadaway en ‘Penny Dreadful’ / Foto: Showtime

Pero pocas veces vemos un título de terror. La razón es, quizás, porque no importa si es una película o una serie, el género es complicado, y requiere de muchísimo ingenio para tener un impacto directo en la audiencia más allá de los clásicos jumpscares y las historias ya conocidas.

Por eso quisimos hacer hincapié en Penny Dreadful, una serie que tiene más de 10 años que se estrenó, y a través de sus tres temporadas, reformuló en la televisión el horror, los clásicos de la literatura (sobre todo de la ficción gótica) y el entendimiento de la maldad a través de la belleza.

Meme de cine / Foto: X

El nombre de Penny Dreadful

La genialidad de Penny Dreadful empieza con su nombre. En el siglo XIX, en Reino Unido, se vendían historias cortas semanales que no eran consideradas como “alta literatura”. En estos relatos sensacionalistas, se hablaba de criminales que cometían los actos más atroces y los detectives que lo investigaban.

Asesinatos, violencia, muerte… y de ahí viene el nombre de dreadful, asociado más a lo desagradable que a lo aterrador. Y el penny proviene de su costo, pues costaban un centavo. Dicho esto, es momento de hablar de la serie y cómo utilizó esta forma de literatura como base para contar su historia.

Penny dreadful de ‘Varney the Vampire’ / Foto: Getty Images

¿De qué trata Penny Dreadful?

Penny Dreadful nos lleva a mediados del siglo XIX en un Londres industrializado, pobre y sucio, un escenario que salta en contraste con la vida de lujos y derroche de las clases altas. Y es en este círculo donde conocemos a Vanessa Ives, una joven mujer que vive en la enorme casa de Sir Malcolm Murray, conocido explorador y cazador.

Vanessa lee las cartas y tiene ciertas conexiones con eventos que van más allá de lo que se comprende. Sir Malcolm y Vanessa tienen una misión: encontrar a Mina, la hija del explorador, quien fue secuestrada por una entidad extraña, maldita.

En su camino, forman un grupo de personas ajenas a las estrictas reglas sociales como Ethan Chandler, un pistolero estadounidense que viaja a través de Europa huyendo de su pasado como asesino de nativos americanos. También conocemos al doctor Victor Frankenstein, un sujeto solitario que está obsesionado con la muerte.

Elenco principal de ‘Penny Dreadful’ / Foto: Showtime

Y un poco más alejado del grupo, pero igual de importante, está Dorian Gray, un tipo que vive rodeado de lujos y sexo que busca nuevas pasiones, pero que todas son momentáneas.

Ellos, como grupo central, tienen distintos conflictos que van asociados con la religión, o mejor dicho, con la fe. El desprecio de la vida los ha acercado a la muerte, y en Penny Dreadful la muerte es grotesca, pero nos dice que hay algo en la maldad que deviene de ella, que la hace atractiva y desafiante.

En su primera temporada luchan contra una entidad maldita que de manera constante se hace referencia al Diablo. En la segunda, las brujas toman la batuta en servicio a un amo que, de nueva cuenta, corresponde al icono más popular e infame en las religiones. Y en la tercera, el antagonista es, ni más ni menos que Drácula.

Personajes clásicos de la literatura

Como podemos notar, Penny Dreadful retomó algunas obras universales y a sus personajes más populares. Está Victor Frankenstein, y desde luego, también tenemos al monstruo de Frankenstein, que en esta serie toma el nombre de John Clare.

Ese nombre es importante porque en Penny Dreadful, no sucedería nada sino fuera a partir del arte, sobre todo de la poesía, dentro y fuera de la ficción. La historia se basa en estos personajes, y a la vez, ellos se rigen bajo los versos de algunos poetas y escritores populares.

Rory Kinnear como John Clare en ‘Penny Dreadful’ / Foto: Showtime

Y si hablamos de los Frankenstein, no podemos dejar de lado a la “novia de Frankenstein”, quien en esta historia recibe el nombre de Lily, una mujer que al descubrir su existencia con base en los deseos terribles de un Creador humano, le da un giro a su propósito. El nombre de Lily también, de alguna manera, se relaciona con la forma en la que Penny Dreadful se acerca a las etimologías y la historia.

Y por último pero no menos importante, está el hombre lobo. La figura del licántropo es una de las que mejor se desarrollan en Penny Dreadful con uno de los personajes principales. Pero no les queremos dar ningún spoiler.

Y no sólo son ellos. Hay menciones, quizá más breves de lo que esperábamos (pero funcionales para su historia) de Van Helsing y doctor Jekyll (y así, por supuesto que también pensamos en Mr. Hyde).

¿Por qué Penny Dreadful es una maravilla de la televisión?

Penny Dreadful nos comparte el peso de sus protagonistas, sobre todo el de Vanessa Ives, una mujer que a partir de la culpa (un error de su pasado que no pudo evitar), se castiga al someterse a la soledad, y peor aún, al negarse a la posibilidad del amor.

Y si el personaje central es Vanessa, entonces la obra base de Penny Dreadful es Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Frankenstein es una obra extensa, una de las ficciones que sentaron las bases de la ciencia ficción y el horror gótico.

Mary Wollstonecraft Shelley / Foto: Getty Images

Pero lo que hizo Mary Shelley va más allá del horror de revelarnos la existencia de un monstruo que parte de la infamia de un individuo. La autora nos habla de lo que significa ser humano, la maldad y bondad que reside en cada uno. Y cómo, debido a ello, percibimos en el mundo esa misma dualidad: la belleza y la fealdad.

Lo hermoso ha de ser puro, bondadoso y simple. Lo feo ha de ser perverso, grotesco y complejo. Pero no es así. En Penny Dreadful ambos no sólo coexisten, sino que viven en el mismo espacio y tiempo, y se sostiene uno con el otro.

El monstruo de Frankenstein en la serie es una de las adaptaciones más fieles del personaje de Shelley, al menos en su construcción. Visualmente no es un ente gigante, pero tiene el pelo negro y los ojos amarillos como en la obra literaria.

Victor Frankenstein y su Creación / Foto: Showtime

Sin embargo, la forma en la que el personaje es descrito, es lo más apegado que hay, y es bello y horrible al mismo tiempo. John Clare es despiadado y violento, pero comprende cada palabra de un poema.

Su brutalidad surge del rechazo de su Creador, quien lo abandonó a su suerte al momento de su “nacimiento”. ¿Por qué no habría de despreciarse a sí mismo? Penny Dreadful es eso. Una historia de rechazos del otro y de uno mismo. Pero si existe esa brecha, también existe la oportunidad del amor.

La producción de Penny Dreadful

Y luego está la parte de la producción, la cual es maravillosa (Showtime). Los escenarios son perfectos, y nos llevan directo a una atmósfera lúgubre que permanece en sus tres temporadas. Incluso los efectos especiales desde su estreno en 2014, fueron distintos al resto de producciones.

Y si bien su guion es lo más destacado, cortesía de John Logan (él se hizo cargo de los guiones nominados al Oscar de El aviador y Gladiador, por ejemplo), las actuaciones lo sostienen en todo sentido.

Eva Green y Josh Hartnett comandaron el elenco, y se acompañaron de grandes nombres como el de Timothy Dalton, Harry Treadaway, Reeve Carney, Rory Kinnear, Danny Sapani, Billie Piper, Simon Russell Beale, Helen McCrory, Wes Studi, Patti LuPone y más.

Penny Dreadful está disponible en Prime Video.

