Lo que necesitas saber: El director italiano Luca Guadagnino tiene en su filmografía cintas como Call Me By Your Name, Suspiria y Challengers.

Queer es una película inspirada en el libro homónimo de William Burroughs. En ella actúa Daniel Craig bajo la dirección de Luca Guadagnino. Ya casi se estrena y su trailer oficial ya está disponible.

Queer, la nueva película de Luca Guadagnino / Captura de pantalla

Daniel Craig, Drew Starkey y Jason Schwartzman son parte del elenco de Queer

En Queer vemos una Ciudad de México de los años 50; quizás tal y como la vio Burroughs en sus varias visitas a nuestro país. En esta cinta se cuenta la historia de William Lee, un gringo que llega a México para tratar de ponerle fin a sus adicciones… sólo que acaba conociendo a un chico que tampoco está libre de la dependencia de sustancias.

El elenco de la nueva película de Luca Guadagnino está conformado por Daniel Craig (seeee, el 007), Drew Starkey (a quien recodarán por la serie Love), el consentido de Wes Anderson, Jason Schwartzman y la nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto, Lesley Manville.

Lanueva Película de Luca Guadagnino se estrenará en noviembre

El guion adaptado de esta película corre a cargo de Justin Kuritzkes. Queer ya fue proyectada en algunos festivales, reviendo críticas favorables. estará en cines este noviembre.

Imagen del trailer de Queer, película de Luca Guadagnino / Captura de pantalla

El director italiano Luca Guadagnino tiene en su filmografía Call Me By Your Name, Suspiria, Challengers . Luego de Queer, se prepara para dirigir After de Hunt, un thriller que será protagonizado por Julia Roberts.

La premisa de la cinta que le sigue a Queer es: “una profesora universitaria se ve obligada a lidiar con su propio pasado secreto después de que uno de sus colegas se enfrenta a una grave acusación”.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado