Lo que necesitas saber: El director Francis Ford Coppola agradeció que se le reconoció con el Razzie a "Peor Director". Lo toma como un premio por ir en contra de las tendencias de la industria.

Estamos en la antesala de los premios Oscar y, en lo que siguen corriendo los pronósticos, ya fueron entregados los Premios Razzie, la cual premia a lo más gacho del cine. No hubo una graaaaan ganadora… bueno, quizás Madame Web quien se ganó el premio a la “Peor Película” y a la “Peor Actriz”.

Madame Web es una de la cintas más nominadas en los Razzie 2025. Foto: Sony Pictures

Francis Ford Coppola se llevó el Razzie a “Peor Director”

Además del mencionado galardón, la protagonista de la cinta dirigida por S.J Clarkson, Dakota Johnson, se llevó el Razzie a “Peor Actriz”. En la categoría masculina, el premio fue para Jerry Seinfeld, quien nomás dio tristezas por su actuación en Unfrosted.

Como les comentamos, los premios se repartieron de forma variada. Así que no se cumplió la regla de que la peor película define al peor director. Así que S.J Clarkson se quedó sin su reconocimiento. El Razzie a “Peor Director” fue para el gran Francis Ford Coppola, por la decepcionante Megalopolis.

Adam Driver y Nathalie Emmanuel protagonizan ‘Megalopolis’. Foto: Lionsgate.

“Elegí no seguir las cobardes reglas de la industria”: Coppola

Mientras que hace la precuela de Joker: Folie à Deux le valió hartos reconocimientos a su protagonista, Joaquin Phoenix, esta vez éste ni un Razzie alcanzó (uno para él solito). Ahhhh pero no se le dejó de recordar con el premio a “Peor Combo de Pantalla”, un galardón que comparte con lady Gaga.

Como pasa en cada una de las ediciones de los Razzie, uno de los galardonados recibió con gran categoría su “premio”. Este año fue para Francis Ford Coppola, quien con mucho orgullo señaló que su anti Oscar lo toma como un reconocimiento por no ir con el flujo de las tendencias actuales.

Foto: Lionsgate/Getty.

“Elegí NO seguir las reglas cobardemente impuestas por una industria tan aterrorizada por el riesgo que, a pesar del enorme grupo de talentos jóvenes a su disposición, puede que no cree cintas que sean relevantes y vivas dentro de 50 años”.

MEgalopolis de Francis Ford Coppola fue nominada al Razzie por “Peor Director”, “Peor Película”, “Peor Guion”. Sólo se llevó el primero, el de guion fue para Madame Web.

Lista completa de ganadores del Razzie 2025:

Peor película

Borderlands

Joker: Folie a Deux

Madame Web (Ganadora)

Megalópolis

Reagan

Peor Actor

Jack Black – Querido Papá Noel

Zachary Levi- Harold y el crayón morado

Joaquin Phoenix- Joker: Folie a Deux

Dennis Quaid- Reagan

Jerry Seinfeld- Unfrosted (Ganador)

Imagen de ‘Unfrosted’ / Foto: Netflix

Peor Actriz

Cate Blanchett –Borderlands

Lady Gaga- Joker: Folie a Deux

Bryce Dallas Howard- Argylle

Dakota Johnson- Madame Web (Ganadora)

Jennifer Lopez- Atlas

Peor Actor de reparto

Jack Black- Borderlands

Kevin Hart- Borderlands

Shia LaBeouf- Megalopolis

Tahar Rahim- Madame Web

Jon Voight- Megalopolis, Reagan, Shadow Land y Strangers (Ganador)

Peor Actriz de reparto

Ariana DeBose- Argylle & Kraven the Hunter

Leslie Anne Down- Reagan

Emma Roberts- Madame Web

Amy Schumer – Unfrosted (Ganadora)

FKA twigs- The Crow

Peor Director

SJ Clarkson- Madame Web

Francis Ford Coppola- Megalópolis

Todd Phillips– Joker: Folie a Deux

Eli Roth- Borderlands

Jerry Seinfeld- Unfrosted

Peor Combo de pantalla

Dos personajes desagradables (pero especialmente Jack Black)- Borderlands

Dos “actores cómicos” poco graciosos- Unfrosted

Todo el elenco de Megalopolis

Joaquin Phoenix y Lady Gaga- Joker: Folie a Deux (Ganador)

Dennis Quaid y Penelope Ann Miller- Reagan

Precuela, remake, plagio o secuela

The Crow

Joker: Folie a Deux (Ganador)

Kraven el Cazador

Mufasa: El Rey León

Rebel Moon 2: The Scargiver

Peor Guion

Joker: Folie a Deux

Kraven el Cazador

Madame Web (Ganador)

Megalopolis

Reagan

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado