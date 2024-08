Lo que necesitas saber: Desde su estreno, 'The Bear' ha dado de qué hablar por llevarse los premios de comedia, pero, ¿es una serie cómica o dramática? Acá les contamos nuestra visión al respecto.

The Bear ya ha ganado muchos elogios en sus primeras dos temporadas, pero estamos seguros que el hecho de que se haya llevado varios premios en el género de la comedia ha confundido a muchos. A pesar de que la serie ha entrado en las nominaciones de otras categorías, como drama, casi siempre se han llevado a esta historia al lado cómico, en particular en las ceremonias de premiación.

Esto claro que saca de onda a muchas personas familiarizadas con la trama de Carmy y compañía, pues es inevitable no cuestionarnos la lógica o la razón por la que siempre aparece en las nominaciones de comedia (que sobra decir, se las han llevado en los últimos años en los Emmy y Golden Globes). Es por eso que acá analizaremos la situación y trataremos de darle una explicación.

¿’The Bear’ es una serie de comedia o de drama?

Como recordarán, The Bear hizo su debut en 2022 con una serie de ocho episodios, lo cuales fueron muy bien recibidos por los críticos y los fanáticos. El programa regresó un año después con una segunda temporada de diez capítulos, que aumentaron el hype por esta historia. Ambas entregas han ganado premios de comedia y con su tercera parte, que llegó en 2024, parece que la serie va por el mismo camino: arrasar en las ceremonias de 2025.

Si bien podríamos cuestionar la extraña decisión de presentar el programa para los reconocimientos en la categoría de comedia, porque parece que hay más drama en la trama, no podemos descartar que hay momentos chistosos en esta producción, pues definitivamente tiene escenas y situaciones bastante cómicas.

Carmy y Sidney en ‘The Bear’ / Foto: FX

Sin embargo, las risas en The Bear se utilizan principalmente para bajarle un poco al drama y prepararnos para algo aún más fuerte. No por nada, los temas de la serie son más afines a las producciones dramáticas que a las comedias, pues nos habla de superar duelos personales, las estructuras familiares problemáticas, las dificultades económicas, adicciones y mucho más.

Claro que estos temas pueden abordarse en un programa 100% cómico. Aunque en el caso específico de esta producción, usan esos tópicos para provocar risas más oscuras en comparación a una sitcom clásica u otros formatos del mismo género. El equilibrio entre comedia y drama en el programa creado por Christopher Storer está mucho más inclinado hacia este último, y eso se puede ver con varios personajes intentando superar algún trauma emocional.

Imagen de la segunda temporada de ‘The Bear’ / Foto: FX

Incluso la gran mayoría de las escenas que provocan risas tienden a hacerlo por una sensación de sacar lo mejor de una mala situación, por tratar de romper con la tensión de lo que le pasa a los protagonistas. Si bien, esto no excluye necesariamente a The Bear del género de la comedia, el enfoque serio de la serie deja en claro que las risas están ahí principalmente para los momentos de alivio cómico.

Teniendo esto en mente, podemos decir que la presencia de momentos más ligeros y divertidos en The Bear significa que el programa no está completamente fuera de lugar entre las nominaciones a los premios de comedia, pues el guion es ingenioso, divertido y está lleno de chistes muy rifados. Basta con recordar los intercambios sarcásticos entre Carmy y Richie para validar esta parte.

Entonces, ¿por qué esta serie compite en las categorías cómicas y no las dramáticas?

Sin embargo, todavía hay un tono más oscuro en la serie que también sería adecuado para una producción puramente dramática. Este no es el primer programa que hace un uso tan intenso de la comedia para darle un enfoque más profundo a un drama. No nos vayamos tan lejos, en los últimos años hemos visto ejemplos como Barry, The Marvelous Mrs. Maisel, Atlanta o Ted Lasso que estuvieron en la misma situación que The Bear, un limbo de identidad.

Es por eso que la estrategia de nominación de The Bear ciertamente ha llamado más la atención que la mayoría. Se sabe que la batalla por los premios puede ser un asunto muy reñido, y hay una gran cantidad de dramas nominados cada temporada. Aquí es importante recordar que las cadenas de televisión o los productores que postulan las series pueden decidir en qué categoría incluirlas. Aunque son quienes escogen a los ganadores los que tienen la última palabra.

‘The Bear’ ha arrasado en las categorías de comedia en las ceremonias de premiación/Foto: FX

En el caso de The Bear, si estuviera considerada en la categoría de drama, tendría que competir con más series que se ajustan más a la descripción y características de este género. Es por eso que optaron por incluirla en una “categoría secundaria”, lo cual aumenta las posibilidades de que se llevara premios, pues al tener ese tono dramático, le da aún más ventaja en comparación con el resto de posibles contendientes.

¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues no es oficial, pero se dice que en ceremonias como los Emmy o los Golden Globes, una serie cómica con un tono más dramático o serio, tiene más posibilidades de conectar con los votantes en la categoría de comedia. Así que esa podría ser la razón por la que los críticos y expertos tienen encasillada a la historia de Carmy y compañía en este género para los críticos y expertos.

Aunque eso sí, también debemos mencionar que en este caso, si FX lo quisiera, podrían cambiar a The Bear de categoría (como ya pasó con The Marvelous Mrs. Maisel). Sin embargo, la decisión final de moverla de comedia a drama la tendrían los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, hablando de los Golden Globes y los Emmy respectivamente.

El drama y la comedia se complementan en la historia de ‘The Bear’

En conclusión: sí, The Bear fácilmente podría entrar en las nominaciones de drama, porque se inclina más hacia ese género que a la comedia. Sin embargo, tampoco podemos negar que al menos en sus dos primeras temporadas, esta producción tiene algo de humor, pues nos ha sacado risas deliciosas con chistes finísimos y situaciones muy divertidas.

Definitivamente, esta producción tiene una identidad muy rara, pero parte de lo que la hace tan atractiva es la forma en que ha combinado ambos elementos. Si se eliminaran las partes chistosas, sería un programa muy diferente y totalmente dramático. Es por eso que el toque de comedia es tan importante en este caso, tanto para la trama como para la dinámica de los personajes.

Jeremy Allen White como Carmy en ‘The Bear’ / Foto: FX

Si bien los momentos más ligeros de The Bear no vienen del mismo lugar que una verdadera comedia, el hecho de que estén ahí confirma el hecho de que la serie no es un drama puro. Esto deja claro que el sentido del humor en esta producción es vital, porque es a través de las risas que los protagonistas procesan las emociones que están cargando, como si fuera un mecanismo de defensa para enfrentar su situación.

En conclusión, The Bear puede no ser una comedia en el sentido tradicional del género, pues como ya lo mencionamos antes, involucra un montón de drama. Pero sería injusto e incorrecto decir que no utiliza brillantemente elementos cómicos para lograr que esta historia nos enganche por completo. ¿Ustedes qué opinan?

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado