Lo platicábamos acá en la sopicueva: el tema de las biopics sobre leyendas de la música se está saliendo de control, ¿o no? Tan solo en el 2024, tuvimos ya las de Bob Marley, Amy Winehouse, pronto saldrá la de Bob Dylan con Timothée Chalamet… Y ahora, se vienen una película sobre Janis Joplin con Shailene Woodley.

Y parece que esta sí es la buena, después de tantos intentos de llevar la vida de ‘La Bruja Cósmica’ al cine. Pero veamos qué tanto se sabe del proyecto al momento.

Janis Joplin tendrá su película biográfico, esto tras varios intentos de llevar a cabo diversas producciones. Foto: Getty.

La película de Janis Joplin tendrá a Shailene Woodley como protagonista

Bueno, parece que Shailene Woodley está involucrada en muchos sentidos en la película sobre Janis Joplin. Como informa Variety, la también actriz de la saga Divergente no solo actuará, sino que también producirá la película.

Y ahora, ¿quién más está poniendo presupuesto para esto? Parece que todavía no hay un estudio de producción enorme involucrado, pero se sabe que la California Film Commission –órgano gubernamental dedicado a la promoción y desarrollo de la industria cinematográfica en ese estado– está destinando 2.5 millones de dólares para la financiación.

Shailene Woodley protagonizará y producirá la película sobre Janis Joplin. Foto: Getty.

No es extraño que el Estado de California le entre a financiar la película sobre Janis Joplin con Shailene Woodley, sobre todo si recordamos la cercanía que la cantante tenía especialmente con la ciudad de San Francisco.

Ella salió de Texas, un estado históricamente conservador, que no se alineaba con la ideología ni las expresiones artísticas de la intérprete de “Piece Of My Heart”. Por el contrario, San Francisco fue una de las cunas del movimiento hippie, del que Janis se convirtió en una figura emblemática.

Por ahora, no hay confirmación de qué trama en concreto seguirá la película de Janis Joplin con Shailene Woodley, ni hay detalles sobre el elenco que acompañará a la actriz en esta cinta. Tampoco hay director adjunto, pero estaremos atentos a esa info para actualizarla.

Otros proyectos financiados por la California Film Commission

La película de Janis Joplin con el protagónico de Shailene Woodley, no es el único proyecto de alto perfil que la California Film Commission financia (aunque en realidad este órgano estatal tiene una lista de producciones en su mayoría independientes).

Nomás para que se den una idea, la CFC se ha encargado de financiar otros proyectos para el cine y la televisión con grandes franquicias. Una de ellas es Suits LA (spin-off de la serie Suits), además de la película de Community y una película de Disney titulada Lullaby, según la información de Variety.

La California Film Commission financiará la película sobre Janis Joplin. Foto: Especial.

Otras biopics musicales en camino

La película de Janis Joplin con Shailene Woodley se agrega así a la lista de biopics que han salido en los recientes años y que han visto una tendencia en crecimiento tras el estreno de Bohemian Rhapsody y Rocketman.

El nombre de Elvis ha aparecido en dos cintas; una de Baz Luhrmann y otra de Sofía Coppola (enfocada en la empresaria esposa del músico). Recientemente en el 2024, tuvimos una sobre Bob Marley (aquí nuestra entrevista con Kingsley Ben-Adir) y otra sobre Amy Winehouse (acá nuestra entrevista con Marisa Abela).

Y de cara al futuro inmediato, están la de Bob Dylan con Timothée Chalamet y la de Michael Jackson, que será protagonizada por el sobrino del cantante. Y eso, sin contar que habrá una película biográfica sobre Britney Spears, aún sin protagonista establecida. Así que se viene recio todo con las biopics… ¿Cómo lo ven?

