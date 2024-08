Lo que necesitas saber: Aunque no lo crean, Damon Albarn "participó" en la música de 'Paddington', armando al grupo de calipso que toca las rolas en la película.

Pocas personas en la industria musical chambean tanto como Damon Albarn. Sin embargo, más allá de ser la mente detrás de grupos que nos encantan, como Blur, Gorillaz, The Good, The Bad & The Queen o Rocketjuice & The Moon, este músico británico ha trabajado en proyectos muy especiales, como en la música de Paddington.

Quizá no lo sabían, pero Albarn estuvo involucrado en la banda sonora de esta franquicia (particularmente en la primera cinta). Aunque en lugar de componer las canciones originales para la cinta protagonizada por el icónico osito británico, Damon fue clave para que se formara el grupo que interpretó la música en esta producción. A continuación les contamos toda la historia.

Imagen de ‘Paddington 2’/Foto: Heyday Films

La importancia de la música calipso dentro de ‘Paddington’

En 2013, Paul King empezó con la producción de la primera película de Paddington, la cual contó con la participación de actores del tamaño de Sally Hawkins, Nicole Kidman, Imelda Staunton, Peter Capaldi y el legendario Michael Gambon. Sobra decir que esta cinta fue un éxito tras su estreno en 2014, y sin duda uno de sus grandes acierto es la música.

La banda sonora de la película esta repleta de canciones de calipso, género musical creado en Trinidad y Tobago que está fuertemente influenciado por la música africana. Y vaya que no pudieron elegir mejor ritmo para la cinta, pues aunque no lo crean, tiene todo que ver con la historia de este entrañable osito.

La música calipso llegó al Reino Unido en los 70 y se convirtió en parte importante de la cultura del distrito de Notting Hill/Imagen ilustrativa: Getty Images

Resulta que esta música y muchos otros ritmos se pueden escuchar en Notting Hill, distrito en el que muchos migrantes caribeños se establecieron al llegar al Reino Unido. Es en este mismo lugar en el que vive Paddington en Londres, ya que su creador, Michael Bond, se inspiró en esas personas para darle vida a su personaje estrella y comenzar a escribir sus clásicos libros para niños.

“Mi esposa me presentó esta música brillante, pero en gran medida olvidada. Es la música que se hace en el lugar donde se escribieron estos libros, por gente que llegó a estas costas. Me pareció un regalo glorioso. Son canciones muy alegres y positivas, en su mayoría, que tratan sobre esa experiencia”, declaró Paul King sobre las canciones de la película a la BBC.

Una de las rolas que King escuchó fue “London is the Place for Me” de Lord Kitchener, artista trinitense que al igual que Paddington, llegó al Reino Unido en 1948 en un barco que llevó a cientos de inmigrantes caribeños, quienes como todos los que tienen que salir de su país de origen, se fueron buscando una mejor vida para ellos y sus familias.

La participación de Damon Albarn en la banda sonora de la película

Y quizá se estén preguntando qué tiene que ver Damon Albarn con todo esto. Bueno, pues aunque no lo crean, en parte es responsable por la música en la primera película de Paddington, pues Paul King quería agregar “London is the Place For Me” a la banda sonora, después de escucharla en un compilado de música calipso lanzado por Honest Jon’s Records.

Para los que no sabían, esta es una tienda de discos independiente ubicada en Portobello Road, dentro del distrito de Notting Hill, especializada en jazz, blues, reggae, dance, soul, folk y música internacional. Años más tarde abrieron un sello discográfico con el mismo nombre el cual administran los dueños junto al mismísimo Albarn.

Damon Albarn revisando el catálogo de Honest Jon’s Records/Foto: Damon Albarn Unofficial

Inspirado por lo que escuchó, Paul King mandó un correo electrónico al manager de Damon Albarn y le explicó que estaba tratando de localizar a algunos de los artistas del compilado de Honest Jon’s para agregarlos a la banda sonora de Paddington. Y en palabras del director, no creía que el líder de Blur y Gorillaz le contestara, pero fue todo lo contrario.

“No esperaba ninguna respuesta. O esperaba el nombre de alguien que pudiera ayudar. Lo que no esperaba era que Damon dijera que le encantaría participar, ayudar a formar una banda y utilizar su estudio de grabación”, dijo King, quien dejó claro que Albarn estaba emocionado por poner su granito de arena en la música de esta cinta.

La banda que armó Albarn para ‘Paddington’ siguió tocando después de las películas

Con la ayuda de Damon Albarn, armaron una superbanda de calipso llamada Tobago and D’Lime, conformada por leyendas del género como Tobago Crusoe, Antonio Miguel Barradas, Felix ‘Lix” Ruiz, Curtis Ruiz, Richard Bailey y Tim Cansfield. Estos musicazos grabaron cuatro canciones que suenan a lo largo de la película: “London Is the Place for Me”, “Gerrard Street”, “Blow Wind Blow” y “Savito”.

Pero además de interpretar las rolas para la cinta, el grupo hace varias apariciones en pantalla. Se le puede ver en las calles de la ciudad, tocando alegre o tristemente según lo requiera la escena, pero también tienen una participación importante en Windsor Gardens, donde Paddington vive con la familia Brown. Acá les dejamos una escena para que los recuerden.

Aunque Tobago and D’Lime se formó específicamente con la ayuda de Damon Albarn para grabar las canciones de la banda sonora de Paddington, la banda no terminó ahí. De hecho, ellos también compusieron algunos temas para la segunda película del querido osito y todo parece indicar que los escucharemos en la tercera parte, la cual se estrenará en 2024 (acá les dejamos el primer tráiler).

Pero además de eso, todos estos musicazos decidieron continuar tocando juntos, llegando a presentarse en varios festivales del Reino Unido y en escenarios grandes com el Royal Albert Hall de Londres. Así que sin duda, lo que hizo Albarn para esta franquicia trascendió fuera del cine, a pesar de que su nombre no aparece como tal en los créditos de las cintas.







