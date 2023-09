Lo que necesitas saber: Onimusha se centrará en Miyamoto Mushashi, quien de hecho en la vida real es considerado como uno de los samuráis más importantes de Japón.

¡Atención fans de Onimusha! De acuerdo con Netflix, el anime basado en la serie de videojuegos de Capcom se estrenará en la plataforma el próximo 2 de noviembre.

Aunque fue anunciada desde inicios de septiembre, hoy sabemos la fecha exacta del estreno de Onimusha y por eso aquí te vamos a contar todo sobre esta nueva producción para que le entres de lleno.

¿De qué va Onimusha?

Tal y como te lo mencionamos al inicio de la nota, Onimusha es un juego de Capcom que vio la luz en 2001 gracias a Akira Kitamura. El género de esta saga es horror/supervivencia y cuenta con títulos como: Warlords, Samurai’s Destiny, Demon Siege y Dawn of Dreams.

Onimusha Dawn of Dreams | Foto: Especial

Aunque son cuatro entregas de Onimusha, debes saber que Dawn of Dreams fue como si no existiera para la fanaticada más recalcitrante pues argumentaron que el juego dejó de ser fiel a la historia.

Si bien para muchas personas los juegos de Onimusha pasaron desapercibidos, las y los gamers de hueso colorado recuerdan con nostalgia el éxito que llegó a tener la creación de Capcom y cómo incluso le compitió a Resident Evil.

Capcom revivió el videojuego para Netflix

La serie desarrollada por los estudios Sublimation se centra en Miyamoto Mushashi —quien en la vida real es considerado como el samurái más admirado de Japón— y en el encargo que el espadachín tiene que cumplir en un plazo forzoso de 33 días.

Todo se desarrolla en la era Sengoku de Japón, donde Mushashi se enfrentará con ninjas rivales, ladrones y hasta Genmas. Demonios sobrenaturales que vimos en los videojuegos de Capcom hace unos años.

En este sentido es súper importante resaltar que, aunque Netflix le devuelve la vida a esta saga, la serie no va a ser totalmente fiel al videojuego pues no se va a centrar en el desarrollo del personaje principal —Akechi Samanosuke— sino en Miyamoto Musashi, quien si bien apareció en la historia, no era el mero mero.

Aún no sabemos de dónde a dónde abarcará esta temporada pero hay que aprovechar que Netflix continúa su incursión en en el mundo del anime para sorprendernos.

Si quieres emocionarte igual que nosotros aquí te dejamos el adelanto oficial:

Prepárate porque también se viene la tercera temporada de Kimi ni Todoke

Relacionado