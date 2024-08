Lo que necesitas saber: La nueva serie de Joh Wick será una secuela de la cuarta película. Checa los detalles a continuación.

El universo cinematográfico del asesino interpretado por Keanu Reeves crece. Sí, como ya lo leyeron arriba, tendremos una nueva serie sobre John Wick, esta se llamará Under The High Table y pues ya hay dos que tres detalles interesantes para tomar en cuenta.

Con esta. ya habrá dos series derivadas de la franquicia, esto luego del estreno de The Continental en el 2023…. Y pues veremos qué tal le va a esta nueva entrega.

John Wick tendrá una nueva serie bajo el nombre de ‘Under The High Table’. Foto: Lionsgate.

¿De qué tratará la nueva serie ‘John Wick: Under The High Table’?

A diferencia de la serie antes mencionada, esta no será una precuela. Según lo que menciona Deadline, John Wick: Under The High Table será una especie de secuela directa de John Wick 4, película que se estrenó también el año pasado.

Y en ese sentido, se abre una nueva trama donde se promete la aparición de algunos personajes ya conocidos… pero claro, la atención se centrará en las nuevas caras que buscarán dominar el nuevo e incierto panorama dentro del mundo criminal. Acá les dejamos nuestra entrevista con Keanu Reeves por John Wick 4.

“John Wick ha dejado el mundo de la Mesa Alta [High Table] en una posición precaria y una colección de nuevos personajes buscará hacerse un nombre mientras algunos de los personajes incondicionales de la franquicia siguen comprometidos con el orden del viejo mundo“, un primer logline oficial.

Por ahora, no se ha confirmado que Keanu Reeves aparezca en esta nueva serie. Recordemos que al final de la última película, se presumió su muerte cuando se vio su lápida junto a la de su esposa (aunque parte del fandom deja abierta la especulación de que su fallecimiento no está confirmado como tal).

Y seguido, en una escena extra, podemos ver un enfrentamiento entre Akira (protagonizada por Rina Sawayama), quien busca venganza contra Caine (Donnie Yen). ¿Será esta una primera introducción a lo que se viene con la serie? No suena descabellado, eh.

Rina Sawayama interpretó a Akira en ‘John Wick 4’. Foto: Lionsgate.

Quién dirige y produce la serie

Por supuesto, la producción de la serie corre a cargo de que Lionsgate Television. Sin embargo, no se ha dicho a qué canal o a qué servicio de streaming llegará para su estreno.

En ese sentido, vale la pena recordar que la serie precuela The Continental pasó por algunos cambios en cuanto a su lanzamiento. Primero, porque la serie se iba a lanzar por medio de Starz, el servicio de transmisión que le pertenece precisamente a Lionsgate.

Pero de un momento a otro, se decidió que la miniserie se transmitiera en Peacock en Estados Unidos y en el resto del mundo en Prime Video. Entonces, podemos deducir que la nueva serie de John Wick: Under The High Table no tiene una emisora segura al momento. Veremos qué tal avanza ese detalle.

Imagen oficial de Keanu Reeves en ‘John Wick’/Foto: Lionsgate

Como dijimos antes, Keanu Reeves no está confirmado en el elenco, aunque sí tendrá un papel como productor ejecutivo. Tampoco hay nombres revelados en el reparto, así que seguro ese dato llegará más adelante

Junto a Reeves, la nueva serie John Wick: Under The High Table también tendrá a Chad Stahelski (director las películas) como productor. También estará como showrunner Robert Levine, conocido por ser el creador de la serie The Old Man protagonizada por Jeff Bridges.

Keanu Reeves y Chad Stahelski serán productores ejecutivos de la nueva serie de John Wick. Foto: Getty.

Los otros proyectos dentro del universo de John Wick

La nueva serie John Wick: Under The High Table llega para unirse al universo cinematográfico del también llamado ‘Baba Yaga’. Ya tuvimos la cuarta parte de la saga en el cine, la serie precuela The Continental y además del nuevo show, se vislumbran más entregas, sobre todo para el cine.

Por un lado, llegará en el 2025 el spin-off Ballerina protagonizado por Ana De Armas. Y también se confirmó que habrá una quinta película de John Wick, que a falta de detalles sobre la trama, nos hace suponer que la muerte del protagonista puede no ser real… pero veremos, no coman ansias.

Será interesante ver qué conexión podría haber entre esta quinta parte y la nueva serie recién anunciada. ¿Emocionados o qué onda? Mientras, chequen este dato sobre cuánto tiempo transcurre realmente en la historia de las cuatro películas.

