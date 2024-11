Lo que necesitas saber: Babygirl se estrena el 19 de diciembre y suena para hacer protagonista en la temporada de premios

Nicole Kidman protagoniza una película que dará mucho de qué hablar cuando se estrene, de hecho ya lo está haciendo ahora que vimos el tráiler. Se trata de Babygirl, cinta donde comparte créditos con Harris Dickinson, Antonio Banderas, Sophie Wilde y más.

Foto: Captura de video (A24)

¿De qué trata ‘Babygirl’, la nueva película de Nicole Kidman?

Tal como notarás en el tráiler, Babygirl trata de una exitosa ejecutiva llamada Romy que comienza una relación prohibida con su becario Samuel, un tipo mucho más joven y muy atractivo (ahí es donde entra en escena Harris Dickinson).

La cinta mostrará cómo Nicole Kidman pasa de ser la directora que guía y da las instrucciones, a hacer todo lo que su joven becario le ordena una vez que se quedan completamente solos: “I’ll do whatever you tell me to do”... “Good girl”, es uno de los tantos diálogos que reflejan la trama llena de seducción y erotismo que nos espera en Babygirl.

Foto: Captura de video (A24)

Aquí el nuevo tráiler de ‘Babygirl’

Este 19 de noviembre salió el segundo tráiler de la película protagonizada por Nicole Kidman, uno donde vemos a una Romy decidida a hacer lo que quiere, a vivir una nueva experiencia en su vida.

Pero basta ya, qué aburrido que te lo platiquemos por acá, mejor chécalo con tus propios ojos en el nuevo tráiler:

Ah, pero como decíamos, ese es el segundo tráiler. En el primero queda un poco más claro cómo fue que se gestó la relación de sumisión entre Romy y Samuel, empezando por un vaso de leche y el “trato” de que Nicole Kidman hará lo que le diga cuando se lo diga.

Babygirl se estrena el próximo 19 de diciembre y está llamada a ser de las principales elegidas para la temporada de premios. Ya lo decíamos, se trata de una cinta que dará mucho de qué hablar y con Nicole Kidman en el papel principal, no dudes que vengan varias nominaciones.

Publicado en Sopitas MX.

