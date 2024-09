Muere James Earl Jones, la voz de Mufasa y Darth Vader, a los 93 años

Lo que necesitas saber: Lamentablemente se confirmó la muerte de loa 93 años del legendario James Earl Jones, una leyenda de la actuación

El 9 de septiembre de 2024 lo vamos a recordar como un día triste para el mundo del entretenimiento, pues lamentablemente nos enteramos de la muerte a los 93 años del legendario James Earl Jones, la voz de Darth Vader y Mufasa.

De acuerdo con Deadline, los representantes del actor confirmaron la noticia, mencionando que James falleció esta mañana en su casa en el condado de Dutchess, Nueva York. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre la causa oficial de su fallecimiento.

James Earl Jones en 2017Foto: Getty Images

Repasemos brevemente la enorme carrera de James Earl Jones

James Earl Jones nació el 17 de enero de 1931 en Arkabutla, Mississippi. A pesar de ser hijo del actor y boxeador, Robert Earl Jones, su infancia fue demasiado complicada. Su papá abandonó a la familia poco después de su nacimiento y James fue criado por sus abuelos maternos en Michigan desde los cinco años.

Ese cambio fue tan traumático para James que desarrolló un tartamudeo. Gracias a su profesor de inglés de secundaria, Donald Crouch, logró superar esa tartamudez, pero además de eso, Crouch también descubrió que Jones tenía mucho talento para la poesía y lo alentó a leer su escritos en voz alta en clase.

James Earl Jones durante sus primeros años como actor/Foto: Getty Images

Después de graduarse de la secundaria en 1949, James Earl Jones estudió en la Universidad de Michigan, donde inicialmente cursó la carrera de medicina antes de dedicarse a la actuación. Mientras estaba en la universidad, se unió al Programa de Entrenamiento de Oficiales de Reserva y luego se enlistó en el Ejército poco después de la Guerra de Corea, donde lo ascendieron a primer teniente.

Luego de su servicio militar, Jones se mudó a Nueva York, donde estudió en el American Theatre Wing. En 1957, hizo su debut en Broadway como suplente de Lloyd Richards en una producción de 1957 de The Egghead. En los años 60 se dedicó a varias puestas en escena de Shakespeare, actuando en producciones de Otelo, El rey Lear, El sueño de una noche de verano, Medida por medida y Hamlet.

James Earl Jones comenzó su carrera en la actuación en el teatro/Foto: Getty Images

De trabajar con Kubrick a ser la voz de Darth Vader y Mufasa

El debut cinematográfico de James Earl Jones llegó en 1964, en una de las producciones más importantes en la carrera de Stanley Kubrick, ni más ni menos que Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, una sátira de la Guerra Fría. A partir de ahí, su carrera fue en ascenso, pues en 1967 protagonizó la obra The Great White Hope junto a Jane Alexander, por la cual ganó su primer premio Tony a mejor actor en una obra de teatro.

Gracias a este reconocimiento, James obtuvo su primer papel protagonista en una película, cuando la obra fue adaptada a una película del mismo nombre. Por la adaptación cinematográfica, Jones fue nominado al Oscar a mejor actor, lo que lo convirtió en el segundo hombre negro después de Sidney Poitier en recibir la nominación.

En 1974, James Earl Jones y Diahann Carroll protagonizaron Claudine. La película fue una de las primeras películas importantes que se centraba en una relación negra y retrataba la desigualdad económica. Esta cinta les valió a ambos actores una nominación al Golden Globe. Sin embargo, estaba a punto de llegar uno de los personajes más importantes en la carrera de esta leyenda de la actuación.

Para 1977, James prestó su voz a Darth Vader en la primera película de Star Wars, uno de los papeles más icónicos de toda su trayectoria. Aunque no fue oficialmente acreditado por el papel hasta la tercera película de Star Wars: Return of the Jedi de 1983. Jones prestó su voz al sith en todas las películas

de la saga durante las siguientes cuatro décadas y también apareció en algunos de los numerosos spin-offs televisivos de la franquicia. Su útima participación en la franquicia fue en 2019 con The Rise of Skywalker.

El mismo año en que debutó como Darth Vader, James Earl Jones ganó el premio Grammy al Mejor Álbum de Palabra Hablada por Great American Documents, donde leyó la Proclamación de Emancipación de Abraham Lincoln. Ganó su segundo premio Tony por Fences de 1987, que retrataba a una familia negra de clase trabajadora que luchaba por sobrevivir en la década de 1950.

Jones apareció en varias películas en los años 80 y 90, entre ellas Conan the Barbarian, Coming to America, Field of Dreams, The Hunt for Red October, The Sandlot, Clear and Present Danger y Cry, the Beloved Country. Pero en 1994 le llegó otra oportunidad que lo terminó de consagrar con el público más joven, cuando prestó su voz a Mufasa en El Rey León de Disney, otro papel por el que muchos lo recordamos.

Los últimos años en la carrera de James Earl Jones

Durante los años siguientes, James Earl Jones se dedicó a la televisión y ganó dos premios Emmy en 1991: uno como Mejor Actor por Gabriel’s Fire y otro como Mejor Actor de Reparto por Heat Wave. Eso sin contar que apareció como invitado en varias series famosas y exitosas, como Los Simpson, La ley y el orden, Will & Grace, Frasier, Two and a Half Men, Dr. House y The Big Bang Theory

Incluso prestó su icónica voz en off para las coberturas de NBC de los Juegos Olímpicos de 2000 y 2004. Sin embargo, James Earl Jones quería regresar al teatro, es por eso que protagonizó una producción de Broadway llamada On Golden Pond en 2005, y apareció en una producción similar de Cat on a Hot Tin Roof de Tennessee Williams en 2008.

En 2010, Jones protagonizó junto a Vanessa Redgrave una adaptación de Broadway de Driving Miss Daisy. Al año siguiente, mientras presentaba esta puesta en escena en el West End de Londres, recibió un Oscar honorífico de manos de Ben Kingsley, por lo cual entro a la selecta lista de celebridades que han ganado un EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), con lo que terminó de convertirse en una leyenda del entretenimiento.

Durante los años siguientes, Jones apareció en varias otras obras, entre ellas The Gin Game, Much Ado About Nothing, You Can’t Take It With You y The Best Man (por la cual recibió su última nominación al Tony). En 2019, James repitió su papel de Mufasa en la nueva versión CGI de Jon Favreau de El Rey León y como comentábamos antes, hizo su último trabajo de voz para la franquicia de Star Wars para The Rise of Skywalker.

En 2021, James Earl Jones repitió el papel del rey Jaffe Joffer en Coming 2 America, siendo este su última participación en la pantalla grande. Así, terminó la carrera de una verdadera leyenda de la actuación que no solo la rompió en el teatro, también en el cine y la televisión. Que descanse en paz este ícono de la industria.

