Checa el impactante tráiler de 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story'

En 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story' conoceremos más sobre el violento caso de los hermanos Menéndez.

Netflix se ha encargado de mostrarnos en series y películas, algunos casos de crímenes que nos han dejado con el ojo cuadrado. Y al parecer, no dejarán de hacerlo. O eso nos dieron a entender con el lanzamiento del tráiler oficial de Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, una producción que nos tendrá al filo del asiento.

Desde hace rato les contamos que, luego del enorme éxito de la parte basada en la vida e historia de Jeffrey Dahmer, el gigante del streaming decidió continuar la antología de drama criminal creada por Ryan Murphy. Y en esta ocasión, veremos otro caso que sacudió por completo a Estados Unidos por un brutal doble asesinato.

Evan Peters como Jeffrey Dahmer. Foto: Netflix

Netflix estrenó el tráiler oficial de ‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’

En Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story seguiremos la historia de los hermanos Menéndez, quienes asesinaron a sangre fría a sus padres, José y Mary Louise “Kitty” Menéndez, en 1989 con una escopeta. A partir de ahí, comenzó una investigación para encontrar los motivos que los llevaron a cometer este terrible crimen.

Aunque nunca quedaron claras sus razones y casi todas fueron hipótesis, en 1996, Lyle y Erik Menéndez fueron condenados a cadena perpetua y desde entonces, jamás se han vuelto a ver. Y aunque han pasado casi tres décadas de todo esto, lo que pasó sigue dando de qué hablar por lo mediático que fue el asunto en su tiempo (acá les platicamos que pasó con el caso real).

Erik y Lyle Menéndez en sus juicios/Foto: Getty Images

Es por eso que Netflix decidió retomar esta impactante historia para Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, que después de un breve teaser y armar mucha expectativa alrededor de esta producción, por fin soltaron el tráiler oficial de esta serie y agárrense, porque estamos seguros que no están preparados para lo que se viene.

Este adelanto inicia con Erik y Lyle (interpretados por Cooper Koch y Nicholas Alexander Chavez respectivamente) entrando a su casa con escopeta para asesinar a José y Mary Louise “Kitty” Menéndez (Javier Bardem y Chloë Sevigny). A partir de ahí, vemos la perspectiva de los hermanos, quienes parecen estar muy contentos y tranquilos después de lo que hicieron disfrutando de la vida.

En este adelanto vemos a toda la familia Menéndez/Foto: Netflix

Sin embargo, en medio de todo esto, en el tráiler de Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, también nos muestran las consecuencias emocionales y psicológicas en los Menéndez después de lo que hicieron. Aunque en lo poco que nos muestran, nos dan a entender que detrás de sus acciones, hay un historial de abuso y violencia familiar, lo cual los pudo orillar a matar a sus padres.

Este vistazo termina con el juicio en contra de Erik y Lyle, donde los hermanos están convencidos de que estuvo bien lo que hicieron e incluso, piensan que sus papás estarían orgullosos de ellos… así como lo leen. Pero bueno, falta poco para adentrarnos por completo en el caso y tratar de entender qué fue lo que los llevó a cometer un asesinato así de violento.

En esta serie conoceremos el caso de los hermanos Menéndez/Foto: Netflix

Recuerden que Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story estará disponible en el catálogo de Netflix a partir del 19 de septiembre. Pero mientras tanto y para que se preparen para estar un buen rato pegados al sillón, a continuación les dejamos el tráiler oficial.

