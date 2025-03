Lo que necesitas saber: La versión animada de Lilo & Stitch se estrenó de 2002. Más de 20 años después, va este live-action

En 2023 se revelaron algunos detalles de esto que, ahora, es toda una realidad: el live action de Lilo & Stitch, una película de Disney que tuvo su versión animada en 2002. Y muchos dirán “¿cómo para qué?”… pero vean el trailer y digan que no irán a verla.

¿De que tratará esta nueva versión de Lilo & Stitch?

“Ohana significa familia. Familia significa que nadie se queda atrás ni se olvida”, se recuerda en el trailer de la nueva versión del clásico de Disney que, como se puede ver, parece que no modifica mucho la trama:

Stitch una criatura considerada como resultado de un “experimento fallido” realizado en la Comunidad Intergaláctica, por lo que manchadamente se le destierra (bueno, más bien él se escapa)… ahhhh, pero acá en la Tierra hay alguien que le dará cobijo y mucho amor: Lilo, una niña de Hawái que cree que el alienégena es un perrito.

Y de lo anterior, un sinfín de aventuras musicalizadas por las rolotas del gran Elvis Presley. Aliens, Hawái, Elvis… qué más se puede pedir.

¿Cuándo se estrena Lilo & Stitch?

El live-action de Lilo & Stitch ya tiene fecha de estreno. Será el próximo 23 de mayo cuando se pueda ver esta película en las salas de cine… y, después, seguramente en la plataforma Disney Plus.

Lilo & Stitch está dirigida por Dean Fleischer-Camp, creador de la cinta animada, Marcel the Shell with Shoes On, la cual estuvo nominada a un Oscar… pero cayó ante Pinocho de Guillermo del Toro.

La película cuenta con las actuaciones de Chris Sanders (voz de Stitch), Maia Kealoha (Lilo), Zach Galifianakis (Jumba), Ami Hill, Tia Carrere y Courtney B. Vance.

