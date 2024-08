Kit Harington explica por qué se canceló el spin-off de Jon Snow de 'Game of Thrones'

Lo que necesitas saber: En una entrevista, Kit Harington explicó por qué no se hizo el esperado spin-off de Jon Snow, perteneciente al mundo de 'Game of Thrones'.

Con la fiebre de House of the Dragon, muchos fans del universo de ‘Game of Thrones’ no han podido evitar preguntarse si toda la “Danza de los dragones” y la pelea entre la dinastía Targaryen valdrá la pena considerando que al final de GoT, nadie se queda en el Trono de Hierro.

Como seguramente vieron –si es que se echaron la segunda temporada de ‘House of the Dragon‘–, Daemon Targaryen tiene una visión sobre la profecía de Aegon el Conquistador, conocida como la Canción de Hielo y Fuego, y que pide la sucesión de los Targaryen para evitar que los caminantes blancos acaben con la humanidad.

La visión de Daemon Targaryen al parecer fue Daenerys y el nacimiento de sus tres dragones. Foto: HBO

La segunda temporada de ‘House of the Dragon’ trajo de vuelta la molestia por el final de ‘Game of Thrones’

En la visión de Daemon se puede ver la silueta de una Targaryen que está sentada de espaldas y a la que rodean tres pequeños dragones. Una imagen que a muchos les recordó cuando Daenerys quema el cuerpo de Khal Drogo junto con sus huevos de dragón que nacen en ese momento.

La alucinación de Daemon, para muchos, sólo fue la confirmación de que Daenerys sí era la princesa Targaryen prometida y que a ella le pertenecía el Trono de Hierro, aunque muchos aún abogan porque en realidad el heredero siempre fue Jon Snow porque él tenía sangre Stark (hielo) y Targaryen (fuego).

Aunque para muchos, el príncipe prometido siempre fue Jon Snow. Foto: HBO

Sobre todo por el final que tuvo Daenerys Targaryen y el Trono de Hierro en la historia

Lo cierto es que la conversación de ‘House of the Dragon’ trajo nuevamente a la mesa las quejas que hubo desde 2019 por la última temporada de ‘Game of Thrones’, la cual decepcionó a la mayoría de los fans por lo ocurrido con Daenerys Targaryen, el Trono de Hierro y porque al final fue Bran Stark quien se convirtió en rey.

Y a pesar de que la misma Emilia Clarke o George RR Martin han abogado por la temporada 8 de ‘Game of Thrones’, otros miembros del elenco como Kit Harington, quien interpreta a Jon Snow, ya es consciente de que sí hubieron muchos errores en esa última temporada.

Kit Harington habló del final de ‘Game of Thrones’ y sus respectivos comentarios en una entrevista. Foto: Getty Images

Kit Harington ya salió a dar su versión de por qué la historia acabó así

El actor británico lo mencionó tal cual en una entrevista con la revista GQ, donde admitió que sí hubieron errores en la historia de ‘Game of Thrones’ durante la temporada 8 que eventualmente la llevaron a no ser muy atractiva para la audiencia.

“Creo que hubo algunas decisiones interesantes que no funcionaron del todo”, mencionó el actor que interpretó a Jon Snow. “Creo que si hubo algún fallo en el final de Game of Thrones, es que estábamos todos tan cansados ​​que no podríamos haber continuado más”, aseguró.

Y afirmó que una de las razones por las que la temporada terminó de manera abrupta fue que todos estaban muy cansados. Foto: HBO

Y fue básicamente porque el cast de ‘Game of Thrones’ estaba muy cansado en la temporada 8

Kit Harington afirmó que si bien entiende que para los fans pudo hacerse más por salvar el final de ‘Game of Thrones’ o este fuera diferente, al final fue ese mismo cansancio lo que no dejó al reparto extender la historia y cortar la trama de manera apresurada.

“Entiendo que algunas personas pensaron que fue una decisión apresurada y tal vez esté de acuerdo con ellas, pero no estoy seguro de que hubiera otra alternativa. Miro fotos mías en esa última temporada y me veo exhausto”, dijo Kit sobre su futuro en la serie.

Foto: HBO

Kit Harington también explicó por qué quedó cancelado el spin-off de Jon Snow

Durante la charla, Harington también habló de cómo HBO le propuso regresar al papel del joven Stark-Targaryen para una serie spin-off, la cual quedó cancelada oficialmente en abril de este año y sin posibilidades de ver a Jon Snow de nuevo en la pantalla.

“Lo que les puedo decir es que fue HBO la que se acercó y me dijo: ‘¿Considerarías hacer esto?’. Mi primera reacción fue un no, pero luego pensé que podría haber una historia importante e interesante sobre el soldado después de la guerra”, aseguró el actor.

El actor británico también habló sobre el spin-off cancelado de Jon Snow. Foto: HBO

Un personaje del que se quiere “divorciar” por un par de años

“Creí que podría quedar algo más que contar de un modo limitado”, explicó Kit Harington sobre el spin-off que al final no se realizó porque no pudieron darle un desarrollo emocionante a la historia: “Al final, me salí [de la producción] y dije: ‘Creo que si seguimos empujando y desarrollando esto, terminaremos con algo que no es bueno. Y eso es lo último que queremos'”, indicó.

El británico también habló de lo complicado que ha sido el papel de Jon Snow en su carrera, pues si bien le dio muchas cosas buenas (como conocer a su esposa), le gustaría alejarse un rato del universo de ‘Game of Thrones’ para que la gente un día lo vea como un actor más que como su personaje de Winterfell. ¿Qué tal?

El actor británico dijo que el personaje de Jon Snow es tan grande que quiere alejarse de él por un rato. Foto: HBO

