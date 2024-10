Lo que necesitas saber: Jenna Fischer sorprendió a los fans de 'The Office' al revelar que sufrió de cáncer de mama. Pero logró ganarle la batalla a la enfermedad.

Más allá del glamour y la fama, las celebridades que vemos en la pantalla grande o chica también se enfrentan a situaciones similares a las nuestras, las personas de pie. Entre ellas las enfermedades y un caso claro reciente es el de Jenna Fischer, quien reveló al mundo que sufrió cáncer de mama y afortunadamente, superó por completo la enfermedad.

Todos recordamos a esta actriz por interpretar a la querida Pam Beesly en la versión estadounidense de The Office. Aunque recientemente, Jenna ha estado activa junto a su compañera de la serie, Angela Kinsley, pues ambas tienen el podcast Office Ladies e incluso escribieron el libro The Office BFFs: Tales of The Office from Two Best Friends Who Were There.

Jenna Fischer como Pam Beesly en ‘The Office’/Foto: NBC

Jenna Fischer anunció que luchó contra el cáncer de mama durante un año

Sin embargo, nadie esperaba que en medio de tantos proyectos y aprovechando que octubre es el mes para la concientización sobre el cáncer de mama, Jenna Fischer anunciara al mundo a través de una publicación en sus redes sociales que luchó contra esta enfermedad. Pero no solo eso, además de comunicarle estos a sus seguidores, también confirmó que está libre de este padecimiento.

Jenna declaró que en diciembre de 2023, le diagnosticaron cáncer de mama triple positivo en etapa 1. Después de completar una cirugía, sesiones de quimioterapia y radioterapia, la actriz de 50 años ahora está libre de cáncer. Aunque en un comunicado más extenso, explicó a detalle cómo estuvo todo el asunto y la razón por la que decidió publicar su historia al respecto.

Jenna Fischer conduce el podcast ‘Office Ladies’ con Angela Kinsley/Foto: Instagram

“En primer lugar, estoy lista para dejar atrás las pelucas En segundo lugar, quiero implorarles que se hagan sus mastografías anuales”, dijo Jenna Fischer, quien más adelante señaló que el tumor que tenía era “tan pequeño que no se podía palpar en un examen físico. Si hubiera esperado seis meses más, las cosas podrían haber sido mucho peores. Podría haberse propagado”.

Fischer dijo que la convencieron de hacerse una mastografía después de ver a mujeres publicar sus propias fotos en las redes sociales y al final, fue lo mejor que pudo hacer por ella misma, pues así fue como se dio cuenta de que tenía cáncer de mama y tuvo la oportunidad de empezar con un tratamiento para erradicar la enfermedad.

La actriz de ‘The Office’ aprovechó para apoyar a quienes están pasando por lo mismo que ella

De igual manera, el mensaje de Jenna Fischer pretendía enviar apoyo a quienes se encuentran en tratamiento y lidiando con lo complicado que supone un diagnóstico de cáncer. Aunque también era una forma de agradecer a las personas que habían demostrado su generosidad y la habían apoyado en este proceso, como la propia Angela Kinsley y su esposo, Josh Snyder.

Cuando terminó sus propios tratamientos, Fischer dijo que su esposo, Lee Kirk, quien interpretó a Clark en The Office, le preguntó cómo quería celebrar: “Dije que simplemente quería hacer sonar una campana con los niños (sus hijos), en nuestro patio trasero, mientras todos lanzaban confeti. Y lo hicimos”.

Publicado en Sopitas MX.

