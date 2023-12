Overview: De acuerdo con el Instituto Guttmacher, 92 mil 100 mujeres en Estados Unidos viajaron de un estado a otro para recibir un aborto en la primera mitad del año.

Mientras en los tribunales hay luchas eternas y en las calles se pide a gritos garantizar el derecho a decidir de las mujeres, las leyes contra el aborto en Estados Unidos tienen un lado que no muchos ven; el de las víctimas, que rozan la muerte con la punta de los dedos.

Foto: ABC News/Captura de pantalla

Diane Sawyer y Rachel Scott, de ABC News, armaron On the Brink, un reportaje tremendo que muestra el impacto de las restrictivas leyes contra el aborto en Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema anulara la sentencia Roe vs Wade.

¿Por qué debes ver On the Brink?

El aborto en Texas está totalmente prohibido y sólo tiene dos excepciones; cuando la vida de la madre corre peligro o su salud física se ve comprometida. En más de 20 estados de la Unión Americana la historia se repite.

Mapa “Restricciones contra el aborto”. En rojo oscuro se pintan los estados con leyes más estrictas, en rojo claro los más permisivos | Mapa: ABC News/Captura de pantalla

On the Brink revela que esto ha provocado una crisis que afecta “silenciosamente” la salud sexual y reproductiva a miles de mujeres en Estados Unidos. Incluso, las lleva al borde de la muerte. ¡Pero nadie está hablando de eso!

Diane Sawyer y Rachel Scott viajaron a Texas para entrevistar a 18 mujeres de 10 estados que lucharon por sus vidas, mientras los médicos no sabían cómo ayudarlas sin arriesgarse a perder sus licencias o pasar la vida en prisión. Todo porque las leyes contra el aborto “no son tan claras”.

Te puede interesar: Aborto en Texas: La demanda Zurawski vs Texas podría modificar la ley.

Estas mujeres tuvieron que esperar a estar lo suficientemente graves para que los médicos pudieran actuar sin miedo. Exponiendo los peligros que viven al estar atrapadas en medio de una lucha política contra el aborto, que en realidad no se preocupa tanto por “salvar vidas”.

¿De dónde vienen estas desgarradoras historias? De mujeres que deseaban ser madres y que perdieron embarazos anhelados. También entrevistan a sus parejas. Lo más interesante es que muchos estaban en contra del aborto, sin excepciones… hasta que vivieron en carne propia las consecuencias de las leyes.

¿Dónde puedes ver On the Brink?

On the Brink, de Diane Sawyer y Rachel Scott, ya está disponible en Hulu. Aquí te dejamos un adelanto.

