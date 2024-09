¡Sí! Ian McKellen volvería a interpretar a Gandalf en una nueva película

Lo que necesitas saber: A pesar de su accidente de este año, Ian McKellen dice que no dejará la actuacuón y hasta volvería para interpretar a Gandalf en 2026.

El 17 de junio de este año el actor británico Ian McKellen, conocido por interpretar al buen Gandalf en la saga de ‘Lord of the Rings’, nos dio el susto del año cuando se informó que había caído del escenario durante una obra en Londres.

En ese entonces portales como The Guardian detallaron que el incidente ocurrió mientras Ian McKellen participaba en la obra de ‘Player Kings’, en el teatro Noël Coward de la capital de Inglaterra. Lo cual llevó al actor de 85 años a un hospital.

Ian McKellen es conocido por su papel de Gandalf en ‘El Señor de los Anillos’. Foto: Getty Images

Ian McKellen habló sobre los rumores de su retiro

Pese a que muchos nos preocupamos, Ian McKellen únicamente terminó con una muñeca rota que le impediría no regresar a los escenarios para terminar con las fechas programadas de las obras y en alguna entrevista comentó que sentía mucho dolor debido a la fractura.

Eso hizo que muchos comenzaran a preguntarse si estábamos por ver el retiro del actor. Algo que aparentemente no ocurrirá, pues Mckellen le dijo a la BBC que no tiene planes de descansar y no sólo eso, sino que hasta le gustaría volver a interpretar a Gandalf.

Ian McKellen regresaría como Gandalf en otra película de ‘The Lord of the Rings’. Foto: Warner Bros. Pictures

Y dijo que quiere seguir trabajando hasta que su cuerpo aguante

McKellen charló con el portal británico y aseguró que mientras sus piernas, mente y pulmones sigan funcionando, él seguirá trabajando. Eso sí, al parecer hasta 2025, pues lo que resta de este año lo usará para descansar y recuperarse por completo de su fractura.

Asímismo, dijo que si en el futuro es necesario que aparezca el personaje de Gandalf en el futuro, a él le gustaría volver a ser el entrañable espíritu Maia: “No voy a dejar que nadie más se ponga el sombrero puntiagudo y la barba si puedo evitarlo”, afirmó.

Sir Ian McKellen descartó dejar la actuación por el momento. Foto: Getty Images

El actor británico mencionó que podría regresar a la pantalla grande como Gandalf

Y al parecer esto lo dijo más por certeza que por deseo, pues como sabrán en 2026 se estrenará la película ‘La Caza de Golum’, parte del universo de ‘Lord of the Rings‘ y donde se contempla que aparezca el personaje de Gandalf, a la cual al parecer Ian McKellen ya fue invitado a participar.

“Acabo de escuchar que habrá más filmes y que Gandalf estará involucrado, y esperan que yo lo interprete,” contó McKellen en una charla con el portal The Big Issue. “¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuál es el guion? Todavía no está escrito. Así que más les vale darse prisa.”, aseguró.

Gandalf el gris. Foto: Warner Bros.

En la película que Warner Bros. prepara para 2026 y que se enfocará en Gullum

Hasta ahora no se conocen muchos detalles sobre esa nueva cinta, más que estará bajo la dirección de Andy Serkis, quien además le da vida a Gollum, y que varios personajes conocidos en las trilogías de ‘Lord of the Rings’ y ‘The Hobbit’ podrían volver.

Además de Ian McKellen con su papel de Gandalf, otro actor que ya alzó la mano para regresar es Viggo Mortensen, quien interpreta a Aragorn (hijo de Arathorn, heredero de Isildur, Señor de los Dunedain, heredero del trono de Gondor), quien dijo que disfrutó mucho su personaje y le gustaría volver a él.

Aragorn sería otro de los personajes que aparecerían en la cinta de 2026. Foto: Warner Bros Pictures.

¿Qué otros personajes veremos de regreso?

“Me gusta interpretar a ese personaje. Aprendí mucho interpretándolo. Lo disfruté mucho. Solo lo haría si fuera adecuado para ello en términos de, ya sabes, la edad que tengo ahora y demás. Sería una tontería hacerlo de otra manera”, afirmó el actor a GQ en junio de este año.

En fin, habrá que esperar para conocer más detalles sobre la próxima producción basada en el mundo del británico J. R. R. Tolkien, donde definitivamente nos encantaría ver a Gandalf y otras caras conocidas de la Comarca y la Tierra Media en general. ¿O ustedes qué opinan?

Foto: Warner Bros. Pictures

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado