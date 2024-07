Lo que necesitas saber: Después de un buen rato sin verlo en el cine, Hellboy volverá a nuestras vidas con 'The Crooked Man'. Checa por acá el tráiler de la película.

No cabe duda que el 2024 nos ha traído grandes sorpresas a la pantalla grande, pues se han estrenado en cines un montón de películas que nos han dejado al filo del asiento. Sin embargo, en lo que resta del año también llegarán lanzamientos bastante interesantes, entre ellos ni más ni menos que Hellboy: The Crooked Man.

Como recordarán, fue en 2004 cuando se estrenó Hellboy, la primera adaptación cinematográfica de este personajazo creado por Mike Mignola para Dark Horse Comics, que por cierto, contó con la dirección del mismísimo Guillermo del Toro y Ron Perlman como el protagonista. Fue tal el éxito de esta cinta que cuatro años más tarde lanzaron una secuela de la mano del cineasta mexicano y el actor estadounidense.

Ron Perlman como ‘Hellboy’/Foto: IMDB

Sin embargo, para 2019 y tras casi una década sin verlo en los cines, decidieron traer de vuelta a Hellboy a la pantalla grande con una película protagonizada por David Harbour, Milla Jovovich e Ian McShane que para ser honestos, no fue lo que nadie esperaba. No tuvo tanto éxito en taquilla y no se llevó buenos comentarios de la crítica (por acá les dejamos la reseña).

A pesar de eso, desde hace un buen rato se supo que estaban trabajando en una nueva cinta dirigida por Brian Taylor (a quien recordarán por Mom and Dad de 2017 con Nicolas Cage y Selma Blair) a partir de un guion que escribió con Mignola basado específicamente en la serie limitada de comics The Crooked Man, historia creada por el propio Mike.

Ya tenemos el primer tráiler de ‘Hellboy: The Crooked Man’

Por si esto no fuera suficiente, también confirmaron que ahora, nuestro héroe será interpretado por Jack Kesy (quien ha salido en proyectos como Deadpool 2, The Strain y Claws). Y espués de mucha espera, por fin tenemos el primer tráiler de Hellboy: The Crooked Man, que la verdad es que a diferencia de la película anterior, esta entrega luce más interesante y aterradora, pero vamos por partes.

La trama nos lleva hasta la década de 1950, donde Hellboy y un agente novato de la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal (BPRD por sus siglas en inglés) quedan varados en la zona rural de los Apalaches, al este de Estados Unidos. Ahí, descubren una pequeña comunidad perseguida por brujas, liderada por Jeremiah Witkins, un demonio local con una conexión inquietante con el pasado de nuestro protagonista.

Jack Kesy como Hellboy en ‘The Crooked Man’/Foto: Millennium Media

Además de Kesy, el elenco lo conforman nombres como Jefferson White, Adeline Rudolph, Joseph Marcell, Leah McNamara, Hannah Margetson, Martin Bassindale (como Trevor Bruttenholm, fundador y director del BPRD además de ser padre adoptivo de Hellboy) y Martin Bassindale en el papel del villano principal. Así que como verán, nos espera una historia impresionante y aterradora.

Por el momento, se sabe que Hellboy: The Crooked Man llegará a los cines de todo el mundo a finales de 2024, aunque todavía no hay una fecha oficial de estreno. Pero mientras esperamos a que nos confirmen este dato y para calentar motores, a continuación les dejamos el tráiler oficial de la película.

The official trailer for ‘HELLBOY: THE CROOKED MAN’ starring Jack Kesy, Adeline Rudolph and Jefferson White.



(@EW) pic.twitter.com/lpADHTkdI9 — The Streamr (@The_Streamr) July 1, 2024

