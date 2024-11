Lo que necesitas saber: Los Grammy 2025 ya tienen fecha y lista completa de nominados. Te contamos cuándo son, a qué hora, dónde verlos en vivo y lo que sabemos.

Los Grammy 2025 son la premiación más esperada de la música y ya conocemos a los nominados por lo que podemos esperar muchas sorpresas en esa noche en la que cantantes, músicos, productores, compositores y demás involucrados en la creación de esas canciones que se nos pegan como chicle y que escuchamos en la regadera, en el coche, en conciertos pequeños o enormes festivales recibirán el reconocimiento a su trabajo.

La 67 entrega de los premios Grammy es una de las primeras premiaciones de la temporada 2025 y en esta ocasión la cantante más nominada es Beyoncé quien aspira a llevarse 11 gramófonos a casa con lo que se convierte en la mujer que acumula más nominaciones en la historia de la premiación con 99, superando a su esposo el cantante Jay-Z.

Tenemos todos los detalles sobre los premios Grammy 2025 // Foto: Getty Images

Estos son todos los detalles que conocemos hasta el momento sobre los premios Grammy 2025.

¿Cuándo son los Grammy 2025?

La 67 entrega de los gramófonos más codiciados de la industria de la música se llevará a cabo el 2 de febrero de 2025.

¿A qué hora son los Grammy 2025?

La ceremonia de los Grammy suele comenzar a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y como son en domingo te recomendamos que prepares una buena reserva de botanas y los veas con tus amigos que también aman la música. Hasta pueden armar sus quinielas como en los Oscar.

¿Dónde son los Grammy 2025?

La premiación y la alfombra roja se llevará a cabo en la Crypto.com Arena que se encuentra en Los Ángeles, California.

Dónde ver los Grammy 2025 en vivo

La ceremonia es transmitida en vivo para México y Latinoamérica por TNT y Max. En ambos casos tienes que estar suscrito ya sea a un sistema de televisión de paga o dicho servicio de streaming.

En México, en televisión abierta, puedes verlos a través de Azteca 7.

¿Dónde ver la alfombra roja de los Grammy 2025 en vivo?

La transmisión más completa en México y Latinoamérica es por TNT, en televisión de paga, y Max, en streaming.

El codiciado gramófono de la premiación más famosa de la música // Foto: Getty Images

E! Entertainment también tiene todos los detalles de la alfombra roja pero para seguirla en vivo debes tener contratado esta canal de televisión de paga.

Presentaciones en vivo en los Grammy 2025

Además de conocer a los ganadores, lo que hace que todos los años no nos perdamos esta premiación son las presentaciones en vivo y, aunque aún no se revela quiénes estarán sobre el escenario pero podemos suponer que por ahí estarán Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Charlie XCX quienes están nominadas en diferentes categorías y quienes, tal vez está de más decir, fueron las amas y señoras de los festivales de primavera y verano de 2024… y seguirán siéndolo en 2025 en los países que tienen en la lista de pendientes.

En cuanto se dé a conocer dicha información podrás leerla aquí.

Charli XCX podría ser una de las presentaciones de los Grammy 2025 / Foto: Getty Images

Lista completa de nominados a los Grammy 2025

Las nominaciones a los Grammy 2025 se dieron a conocer el 8 de noviembre de 2024 y la lista es encabezada por Beyoncé con 11 nominaciones seguida por Billie Eilish, Charli XCX, Kendrick Lamar y Post Malone quienes tienen siete cada uno.

Billie Eilish y Finneas. Foto: Getty Images

Taylor Swift está nominada a los Grammy 2025 por su álbum The Tortured Poets Department —lanzamiento que anunció en la edición pasada de la premiación—. Esto la lleva a convertirse en la artista femenina con más nominaciones en la categoría de Álbum del Año en la que ha competido en siete ocasiones.

Otra sorpresa es la nominación de Now And Then, el tema más reciente de The Beatles que se convierte en la primera canción generada con inteligencia artificial que compite por un gramófono mientras que Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos, es el nominado de mayor edad ya que con 100 años de edad compiten en la categoría a Mejor Audiolibro, Narración y Storytelling.

Checa la lista completa de nominados a los Grammy 2025 y haz tus apuestas.

Aquí puedes ver la transmisión completa del anuncio de los nominados.

¿Cuántas categorías hay en los Grammy?

Las categorías que se premian en la transmisión en vivo no son todas las que existen ya que, en total, son 94. Un día antes se hace otra ceremonia en la que se premian principalmente cuestiones técnicas y en la ceremonia que vemos en la televisión y en streaming son las más importantes.

Ganadores de los Grammy 2025

Si quieres conocer a todos los ganadores a lo mejor de la música del año pasado tendrás que esperar a la noche del 2 de febrero de 2025 cuando se llevará a cabo la entrega de premios en Los Ángeles, California.

En Sopitas.com tendremos todos los detalles.

