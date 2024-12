Lo que necesitas saber: Los Golden Globes 2025 son la primera premiación del año y les contamos todo para que estén preparados

Si quieres ver los Golden Globes 2025 en streaming puedes hacerlo en Max.

Dónde ver la alfombra roja de los Golden Globes 2025

La alfombra roja es uno de los momentos más importantes de los Golden Globes y sucede antes de la premiación. Las coberturas más completas se transmiten por TNT, para toda Latinoamérica, y Azteca 7 en México.

¿Quién conduce los Golden Globes 2025?

La host de los Golden Globes 2025 será Nikki Glaser quien es conocida por su trabajo en el stand-up además de que ha trabajado como actriz, podcaster y conductora de radio y televisión.

“Estoy absolutamente encantada de presentar los Globos de Oro. Es una de mis noches favoritas en la televisión y ahora tengo un asiento en primera fila (de hecho, creo que tengo que presentar desde el escenario)”, dijo bromeando cuando se dio a conocer la noticia.

¿Quién es Nikki Glasier?

Nikki Glaser nació en Cincinnati, Ohio y estudio Literatura Inglesa. Comenzó su carrera en stand-up cuando tenía 18 años y escribió sus primeras rutinas de comedia cuando estaba en la universidad.

Participó en programas de televisión como The Tonight Show with Jay Leno, Conan —el programa de quien será el conductor de los Oscar 2025— y en dos temporadas de Last Comic Standing.

Ha participado en comedias Trainwreck y I Feel Pretty y los programas de televisión Inside Amy Schumer y A.P. Bio con Amy Schumer.

Lista completa de los nominados a los Golden Globes 2025

Los encargados de anunciar a los nominados de los Golden Globes 2025 fueron Mindy Kaling y Morris Chestnut.

Las cintas que compiten en la categoría de Mejor Película Drama son The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Nickel Boys y September 5; mientras que en Mejor Película Musical o Comedia podrían llevarse el premio Anora, Challengers, Emilia Pérez, A Real Pain, The Substance y Wicked.

Pamela Anderson es nominada por primera vez en la categoría a Mejor Actriz por The Last Showgirl. Una sorpresa es ver a Karla Sofía Gascón nominada a Mejor Actriz (Musical o Comedia) por Emilia Pérez, categoría en la que también están Demi Moore por The Substance, Cynthia Erivo por Wicked y Zendaya por Challengers.

Trent Reznor y Atticus Ross también están nominados a Mejor Canción Original por Compress/Repress de Challengers.

México tiene presencia en las nominados con Diego Luna quien podría llevarse un Golden Globe como Mejor Actor de Reparto en Televisión por el papel de Andy en la serie de Disney+ La Máquina, además de Issa López por True Detective: Night Country serie que está nominada en tres categorías.

¿Cuántas categorías hay en los Golden Globes?

Esta premiación reconocerá el trabajo de las producciones de cine en 27 categorías.

¿Qué es el Premio Carol Burnett y quién lo recibirá en 2025?

Es un premio especial que comenzó a otorgarse en 2019 y que reconoce a aquellos que han hecho contribuciones importantes a la televisión dentro y fuera de la pantalla. En esta ocasión lo recibirá el actor Ted Danson quien ha estado 13 veces nominado y ha ganado tres Golden Globes durante su carrera.

¿Qué es el Premio Cecil B. DeMille y quién lo recibirá en 2025?

La actriz y productora Viola Davis será galardonada con el Premio Cecil B. DeMille en 2025. Davis ha sido nominada a siete Globos de Oro y se ha llevado uno a casa como Actriz de Reparto en Fences.

El premio Cecil B. DeMille, creado en 1952 y en honor al director del mismo nombre, ha sido otorgado a 69 homenajeados seleccionados entre los talentos más grandes e icónicos de Hollywood incluidos Walt Disney, Jack Warner, Sidney Poitier, Robert Redford, Barbra Streisand y Oprah Winfrey. Viola es una de las personas que pueden presumir ser una EGOT porque ha ganado premios Oscar, Emmy, Grammy y varios premios Tony.

Viola Davis ganando el Golden Globe en 2017/Foto: Getty Images

Por primera vez, los dos ganadores de los reconocimientos especiales serán homenajeados en una cena de gala que se llevará a cabo dos días antes de la premiación y también tendrán una participación especial durante la transmisión.

Ganadores de los Golden Globes 2025

Esta es una duda que se resolverá la noche del 5 de enero de 2025 durante la ceremonia de premiación considerada como la antesala de los premios Oscar.

Publicado en Sopitas MX.

